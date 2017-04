NEMILOSRDNI ‘ŠAKALI’ KREĆU NA TERORISTE: Ruski komandosi uvježbavaju nove borbene taktike

Komandosi unutar jedinica specijalne namjene Federalne službe vojske nacionalne garde (FSVNG) u posljednje vrijeme rade na usvajanju borbene taktike koja podrazumijeva iznenadni desant specijalno konstruiranim visokoprohodnim “bagijima”, na pozicije terorista koje su udaljene stotinama kilometara od baze u dubini neprijateljske fronte. Za ovako drske i smjele operacije na Zapadu postoji i sleng, koji ove napade karakterizira kao “napade gladnih šakala”.

Sve jedinice specijalne namjene kao što su SOBR, OMON, različiti odredi specijalne namjene MVD i sl., nikada ranije nisu primjenjivali ovakav način djelovanja. Prvi taktički zbor odigrao se prošlog tjedna na prostoru Centra za specijalne namjene u gradu Gudermesu, koji se nalazi u Čečeniji, piše Russia Beyond The Headlines.

Na seminaru su objašnjeni teoretski aspekti ovakvog načina djelovanja, a potom se prešlo i na praktično uvježbavanje. U cjelini gledano, samu vježbu su izveli instruktori koji su već prošli taktičku obuku koja je podrazumijevala metodični prolazak svih segmenata u izvođenju ovakve vrste specijalnih operacija.





Taktička uvježbavanja su se izvodila pomoću specijalnog vozila, konstruiranog isključivo za akcije ovakvog tipa. Radi se o “bagiju” “Čaborz” koji je proizvela argunska autokompanija “Čečenavto”.

Riječ je o vrlo zanimljivom vozilu dužine oko 4 metra i težine do 1500 kg. “Čaborz” je, ovisno o verziji (M3/M6), sposoban prevesti 3 do 6 ljudi i oko 800 kg dodatnog tereta. Pritom maksimalna brzina vozila iznosi negdje oko 130 km/s, a njegov doseg je i do 800 km. Naoružan je kompletnim arsenalom koji je neophodan za ovakve operacije. Tu se prije svega misli na mitraljez “Pečeneg”, zatim teški mitraljez “Kord”, kao i na automatski bacač granata AGS “Plamja”/”Balkan”. Konfiguracija omogućuje i integraciju vođenih protutenkovskih raketa “Konkurs”/”Metis”/”Kornet”.

Predviđeno je da vozilo može nositi i bespilotnu letjelicu i evakuirati ranjene i poginule pripadnike specijalnih timova. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i relativno maloj težini, može se transportirati i vojno-transportnim helikopterima.

Tijekom samog uvježbavanja angažiran je specijalni protuteroristički jurišni tim, koji je imao 25-30 boraca ukrcanih na 5 vozila “Čaborz”. Oni su imali zadatak izvesti prikaz kompletne operacije koja je podrazumijevala dolazak vozilima u rajon lociranog terorističkog objekta, pripremu napada koja je uključivala napuštanje vozila od strane udarne grupe i njezin napad na teroriste, u koordinaciji s teškim mitraljezima i AGS-om instaliranim na specijalne “bagije” .

Temeljna osnova vježbe je počivala na brzini. Sve se moralo odigrati munjevito. Od dolaska u rajon cilja, pripreme napada, egzekucije pa sve do napuštanja terena gdje se operacija odigrala. Poput neutoljivo gladnih “šakala”.

Također, uspješno je odigran i prikaz izvlačenja ranjenog suborca ​​pomoću “bagija” “Čaborz”, kojeg je potom preuzela posada helikoptera Mi-8, a koji je pokrivao širi rajon operacije i pratio specijalnu grupu.

Ovakav način korištenja specijalnih snaga omogućava upade u dubinu protivnika, na daljinama od 200 pa i više kilometara.

Prema riječima stručnjaka, jedinice specijalne namjene koje se nalaze unutar Rosgvardije nisu samo zadužene za klasične policijske zadatake koji uključuju održavanje javnog mira i reda na ulicama gradova, uhićenje kriminalnih skupina itd. One su posebno angažirane i u protuterorističkim operacijama koje su itekako prisutne na Sjevernom Kavkazu, a koje uključuju borbu s radikalnim islamističkim skupinama koje se skrivaju u brdsko-planinskom i gusto pošumljenom području, koje je često vrlo neprohodno za borbenu i transportnu tehniku.

Uporaba mobilnih visokoprohodnih vozila je nešto novo u jedinicama specijalne namjene koje su vezane za MVD. Zahvaljujući svojim karakteristikama, ova vozila povećavaju mogućnosti u manevriranju i sam tempo izvođenja akcije, što u konačnici povećava njezinu učinkovitost.

Tekst je originalno objavljen na stranicama Russia Beyond The Headlines