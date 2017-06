NEMA UČIONICA, LEKCIJA, ISPITA… Ova škola djeci nudi sasvim drugačiji tip obrazovanja i puno slobode

Duboko među potocima i stablima šume Kauri na rralnom jugu Aucklanda nalazi se najnovija i najveća alternativna škola u Novom Zelandu. Ondje djeca pecaju ribu, kuha im se na otvorenom i ne pohađaju klasične satove te ne pišu standardne domaće zadaće.

“Nazvali smo je školom no ne izgleda poput bilo koje druge škole”, kaže suosnivač i ravnatelj škole “Deep Green Bush” Joey Moncarz.

“Koristimo istu mudrost koju roditelji koriste milijunima godina kako bi učili svoju djecu. Zaključavanje djece u učionici i prisiljavanje ih na učenje samo uzrokuje mnogo problema”, kaže on.

“Mi ne govorimo djeci da je sada vrijeme da pišu ili uče matematiku, kada su zainteresirani za to oni to i čine”, dodaje Moncarz koji je nakon petogodišnjeg rada u klasičnim školama u toj zemlji odlučio osnovati vlastitu, ali koja nema zidova, stolica pa ni testova.



Smatrao je kako klasične škole djecu ne pripremaju za globalne probleme u budućnosti, poput onog klimatskih promjena i odlučio je u svojim radikalnim promjenama djecu poučavati primarnim vještinama kao što su lov, okupljanje i preživljavanje. Ako to vrijeme dozvoljava, učenici u njegovoj školi većinu vremena provode vani, istražujući šume, grmlje i učeći o flori i fauni zemlje. Pisanje, čitanje, matematiku rade kad za to osjete potrebu i pokažu interes.

Zainteresirani i po drugom zemljama

“Mi nemamo problematčne zemlje. Raditelji naše djece uvidjeli su da su oni nesretni, pod stresom u klasičnim školama i počeli su se pitati je li to normalno”, kaže za The Guardian Moncarz, čija škola nema standardni nastavni plan no podređena je novozelandskom ministarstvu obrazovanja.

Za njegov način obrazovanja zainteresirani su i u drugim zemljama pa je tako upite dobio i iz Kine i Europe.

Dr. David Berg sa Sveučilišta u Otagi kaže da je takvih škola u svijetu sve više, posebice u Skandinaviji gdje neki već u vrtićima idu na pecanje ribe pod ledom. No, svejedno upozorava da učitelji trebaju biti oprezni s onim što nude djeci jer im je nužan sveobuhvatan program kako bi se sutra mogli zaposliti u modernom svijetu.

Cathy Wylie, šefica novozelandskog Vijeća za istraživanje u obrazovanju navodi kako su već imali sličnih škola međutim da ni u jednoj do sada nisu imali program po kojem se uči lovu i okupljanju.