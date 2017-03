NEMA CAKE: Novi Zeland poklanja vam put u glavni grad – traže stotinu kandidata koje žele zaposliti

Tehnološka industrija u Wellingtonu na Novom Zelandu bacila se u potragu za stotinu stručnjaka koji bi popunili radna mjesta računalnih programera, produktnih menadžera, digitalnih stratega, kreativnih direktora te analitičara.

Kako bi privukli taj kadar da se preseli na otok, nude besplatan put u glavni grad Novog Zelanda svima koji mogu dokazati svoju vrijednost u navedenim poljima.



Globalni program za privlačenje radne snage

Wellington je tako kreirao globalni program za privlačenje radne snage – ugostit će stotinu potencijalnih kandidata za posao na tjedan dana, tijekom kojih će oni sudjelovati u razgovorima za posao, ali i dobiti priliku da bolje upoznaju okruženje.

Plaćen put i smještaj

Ljudi koji žele posao na Novom Zelandu trebaju napraviti profil na internetskoj stranici LookSee Wellington do 20. ožujka 2017. Tehnološke tvrtke će ih pregledati i odabrati svoje favorite, dok će LookSee Wellington odabrati stotinu kandiata koji su se najviše istaknuli. Njima će biti plaćen put i smještaj do Novog Zelanda u prvoj polovici svibnja kada će biti održani razgovori za posao, a najstručnijima će biti ponuđen ugovor, piše portal Travel and leisure.

Više o ovom globalnom programu za privlačenje talenata na Novi Zeland pronađite na službenoj stranici LookSee Wellingtona.