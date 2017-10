Nekim svjetskim medijima zabranjen pristup prestavljanju kineskog vodstva

Nekolicini prominentnih međunarodnih novinskih organizacija u srijedu je zabranjeno prisustvovanje na službenom predstavljanju novog kineskog vodstva, što je potez kojeg su lokalni strani dopisnici opisali kao “kaznu”.

Novinarima BBC-ja, The Economista, Financial Timesa, Guardiana i New York Timesa je zabranjen ulaz na događaj, usprkos tome što je mnogim ostalim medijima odobren pristup, priopćio je Klub stranih dopisnika u Kini (FCC) putem Twittera.

FCC smatra kako je predstavljanje novog odbora Politbiroa važna vijest, te da je stoga “teško izbjeći zaključak da su ove medijske organizacije izdvojene kako bi se poslala poruka”.

“Korištenje medijskog pristupa kao sredstva za kažnjavanje novinara s čijim se pisanjem kineske vlasti ne slažu je teško kršenje principa slobode medija”, stoji u priopćenju.



Urednica BBC-ja za Kinu Carrie Gracie rekla je kako nije dan nikakav službeni razlog za zabranu, no kako je “novinarima neslužbeno rečeno da je razlog njihovo izvještavanje”.

“To je znak sve veće kineske odlučnosti da kontrolira poruke kod kuće i u inozemstvu”, smatra urednica.

“Možda netko nije dobio memorandum od 68 stranica Xija Jinpinga o zori otvorenije, pouzdanije ‘nove ere'”, napisao je ironično na Twitteru urednik Financial Timesa u Pekingu Tom Mitchell.

Kineski predsjednik je novinarima koji su prisustvovali predstavljanju poručio da nisu potrebne “izdašne pohvale”, no kako su “objektivno izvještavanje i konstruktivni prijedlozi” dobrodošli, prenosi kineska agencija Xinhua.