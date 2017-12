NEKAD NAJTRAŽENIJI PREVARANAT DANAS SE BORI PROTIV KRIMINALA: Odslužio je svoju kaznu i radi kao konzultant za tvrtke

Brett Johnson nekad je bio jedan od najtraženijih prevaranata u SAD-u, a danas savjetuje tvrtke kako pobijediti cyber kriminal kojim se i sam bavio.

Amerikanac Brett Johnson je bio još u krevetu 16. rujna 2006. ujutro kada mu je netko pokucao na vrata. Pogledao je kroz špijunku i vidio da nikoga nema, a kad je otvorio vrata zaskočila su ga dva federalna agenta.

Johnson nije bio iznenađen. Na kraju, četiri mjeseca prije toga proveo je bježeći pred federalcima koji su ga tražili zbog prijevare s čekovima. Tada su od njega tražili da bude doušnik za tajnu službu, a da surađuje s onima koji trguju osobnim podacima na Dark webu.

No, on je nastavio krasti i dok je radio za Vladu. Koristio je računala na lokacijama tvrtke FedEx Kinko da podnese lažne porezne prijave i usmjerava novac na prepaid debitne kartice.



Na šest godina u zatvor

Agenti su nakon nekog vremena shvatili što se događa i stavili su ga na listu najtraženijih bjegunaca. Upali su u njegovu kuću u Južnoj Karolini i pretražujući je našli su 63 prepaid kartice unutar čarapa skrivene u hlačama u ormaru, jednu lažnu licencu i zdjelu s 1.940 dolara u gotovini na dnu košare za pranje rublja. Tada je Johnson krenuo u bijeg diljem zemlje, a uhvaćen je nakon četiri mjeseca na Floridi.

Prije no što je postao doušnik, Johnson kaže kako je napravio lažne kreditne kartice s ukradenim brojevima računa i otvorio bankovne račune u imenima drugih ljudi. Vodio je web stranicu pod nazivom Shadowcrew, jednu od prvih tržišta s ukradenim osobnim podacima i učio druge kriminalce kako preuzeti račun ljudi.

Johnson se izjasnio krivim za optužbe za prijevaru 2007. godine. Naređeno mu je da plati 332.080 dolara kao povrat žrtavama, a osuđen je na šest godina zatvora.

Danas je pokušava spriječiti cyber kriminal i radi kao konzultant za različite tvrtke.

Od desetogodišnjeg prevaranta do ozbiljnog poduzetnika

Johnson je ispričao za CNNMoney kako se prevarama bavio otkad su mu se roditelji rastali, od svoje desete godine. Prvo je počeo krasti hranu, zatim odjeću pa knjige. S godinama je počeo varati ljude preko eBay-a prodajući različite lažne proizvode kao što je primjerice lažnim loptica s potpisom igrača bejzbola Sammyja Sose. Na fakultetu se u potpunosti okrenuo cyber kriminalu. Danas tvrdi kako je vlastito vjenčanje financirao tako što je lažirao prometnu nesreću i tražio osiguranje. Tad aje imao 24 godine.

Pojašnjavajući zašto se bavio kriminalom dok je radio za Vladu rekao je kako je tada želio skupim poklonima i izlascima zadržati djevojku s kojom je bio. Za svaku prevaru u životu, Johnson je pronašao razlog. Nekoliko puta je bio zatvaran, no to ga nikada nije zasutavilo da pokuša ponovno. No, na kraju je ipak napustio “posao”.

Danas financijski, kaže, stoji solidno, no za to mu je trebalo vremena. Tek nedavno je zaključio da se više neće vratiti kriminalu. “Danas nisam jedan od dobrih dečki, ali se trudim biti bolji”, zaključuje.