NE MOŽE SE POMIRITI S ČINJENICOM DA JE HILLARY DOBILA VIŠE GLASOVA: Trump traži istragu o prijevari na izborima

Predsjednik Donald Trump u srijedu je kazao da će tražiti provođenje istrage o prijevari tijekom glasovanja na predsjedničkim izborima u studenom, usprkos sveopćem konsenzusu državnih dužnosnika, političara i izbornih stručnjaka da je prijevara na izborima vrlo rijetka stvar u SAD-u.

“Tražit ću ozbiljnu istragu o glasačkoj prijevari uključujući one koji su registrirani da glasuju u dvije savezne države, one koji su ilegalci…čak i one koji su registrirani za glasovanje, a umrli su (mnogi već dugo godina). Ovisno o rezultatima ojačat ćemo postupak glasovanja!” rekao je Trump na Twitteru.

Nema dokaza koji bi mu išli u prilog

Državni dužnosnici koji su bili zaduženi za predsjedničke izbore 8. studenoga su potvrdili da nisu našli dokaze o raširenoj prijevari tijekom glasovanja te da u SAD-u to nije pojava. Predsjednik Zastupničkog doma Paul Ryan, najutjecajniji republikanac u Kongresu, ponovio je da nije vidio dokaze koji bi išli u korist Trumpovih tvrdnja.

Trump je osvojio glasove izbornog kolegija koji su odlučili o pobjedniku izbora, no osvojio je oko 2,9 milijuna glasova birača manje od svoje demokratske suparnice Hillary Clinton.



Hillary dobila znatno više glasova

Trump se izrazito ljuti na spomen o broju glasova birača koji je bio na strani Hillary Clinton te na optužbe na umiješanost Rusije u američke predsjedničke izbore jer mu neki osporavaju izborni legitimitet.

Njegov komentar na Twitteru o izbornoj prevari uslijedio je nakon što je glasnogovornik Sean Spicer na brifingu u Bijeloj kući potvrdio da Trump i dalje vjeruje da su na izborima glasovali milijuni ilegalnih imigranata.