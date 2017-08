NATPIS U HOTELU UZROKOVAO DIPLOMATSKI SPOR: ‘Židovski gosti – lijepo vas molimo da se otuširate prije ulaska u bazen’

Izrael je švicarskoj vladi uputio oštar prosvjed zbog natpisa na kojem stoji da se židovski gosti apartmana u mjestu Arosi moraju istuširati prije ulaska u hotelski bazen.

Oznaka napisana na engleskom jeziku u “Apartmenthaus paradies” u planinskom odmaralištu Arosi izazvala je brojne kritike.

Židovski gosti smiju koristiti hladnjak samo u određeno doba dana

Postoji još jedna uputa koja židovskim gostima savjetuje da hladnjak koriste samo u točno određeno doba dana.

Zamjenica izraelskog ministra vanjskih poslova Tzipi Hotovely upute je ocijenila “najodvratnijim antisemitskim činom”.



Fotografija natpisa postavljenog iznad tuša prenesena je na Twitteru, pošto je o njoj jedan ortodoksni židovski gost progovorio na Kanalu 2 izraelske televizije.

“Osoblje je prema nama bilo vrlo ljubazno. No, jedno jutro sam sišao na bazen i ugledao natpis. Bio sam u šoku!”, ispripovijedao je.

“Našim židovskim gostima, ženama, muškarcima i djeci – lijepo vas molimo da se otuširate prije ulaska u bazen”, stoji u uputi te se dodaje da će, “ako se pravila ne budu poštovala, uprava biti prisiljena tim gostima zabraniti pristup bazenu”.

‘Pogrešan odabir riječi’

Hotovely je rekla da je o tom antisemitskom slučaju razgovarala s izraelskim veleposlanikom u Švicarskoj, koji joj je kazao da je natpis uklonjen. Unatoč tomu, ona smatra da bi se odgovorni za njegovo postavljanje trebali kazniti.

Promatrači tvrde da ih natpis upućen židovskim gostima podsjeća na holokaust, jer su u nacističkim kampovima smrti židove slali “pod tuševe”, koji su zapravo bili plinske komore.

Uprava hotela je odgovorila da nije bilo nikakvih antisemitskih nakana te da “osoblje nema nikakvih problema sa židovskim gostima koji su česti u hotelu”.

Ruth Thomann, koja je odgovorna za natpis nad tušem objasnila je da je “problem u pogrešnom odabiru riječi”. Naime, kazala je da su neki židovski gosti u bazen ulazili u majicama, ne otuširavši se prije toga.

Kada je posrijedi hladnjak u kuhinji, on je dostupan samo židovskim gostima zbog čuvanja košer hrane. No, kako ga osoblje ne bi svaki čas moralo otvarati i zatvarati, gosti su zamoljeni da ga koriste samo u naznačenom vremenu, od 10 do 11 ujutro i od 16.30 do 17.30 poslijepodne.