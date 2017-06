NASILNI NASTAVNIK NASRNUO NA SUSJEDU I GUŠIO JE: ‘Uhvatio me objema rukama za vrat i davio…gušila me krv’

Nastavnik srpskog jezika iz Mladenovca ovih je dana zbog hranjenja psića žestoko napao svoju susjedu te je gušio u tukao pred očima njenog sinčića.

Mirjana Đ. iz Mladenovca prijavila je nastavnika iz tamošnje osnovne škole Milorada Šćekića kaznenu prijavu zbog nasilničkog ponašanja. Optužen je da je davio svoju susjedu i polomio joj nos.

Incident se dogodio prije dva dana u večernjim satima kada je 42-godišnjakinja u pratnji svog sedmogodišnjeg sina poželjela nahraniti jednog napuštenog psića ispred zgred u kojoj žive.

“Prvo me verbalno napao u garaži naše zgrade kada sam sa sinom pošla po vodu. Nije mi dao da uđem na vrata moje garaže, optužujući me da pravim smeće. Mislio je na malog psića, koji ja i susjedi iz zgrade hranimo, ali njemu i njegovoj ženi to smeta. Rekao mi je da to više ne smijem raditi i krenuo svojim prstima prema mojim očima. Nacrtao je liniju i zaprijetio da ne smijem preko nje ništa iznositi. Već sam tada vidjela da će me udariti pa sam otključala garažu i sina ugurala unutra. Međutim, od napada je odustao jer su susjedi iz zgrade čule viku i upozoravale ga da će zvati policiju”, priča Mirjana Đ. koja sa sinom i 12-godišnjom kćeri živi ispod Šćekića.



No, pravi košmar za nesretnu ženu dogodio se 15 minuta kasnije na stubištu zgrade, piše Blic.

“Sreo me je na stubištu zgrade i rekao mi: ‘Ja ću tebe zadaviti!’, a ja nisam stigala ništa reći. Tada je skočio na mene i počeo me daviti. Uhvatio me je objema rukama za vrat i davio me, i davio. Gubila sam zrak i mislila sam da će me ugušiti. Kada je vidio da sam ošamućena, udario me je šakom u lice, a onda mi nabio glavu u pločice na stepeništu. Moj sin je sve to gledao, vrištao i pobjegao. Gušila me je krv i počela sam bježati kod susjeda, dozivajući upomoć. Međutim, on je uletio za mnom unutra, ali su ga susjedi izbacili”, prisjeća se Marijana kojoj je pomoć ukazana na Hitnoj gdje su joj utvrdili nagnječenje nosa, duboku rasjekotinu na čelu te nagnječenje vrata. Na koljenima ima poderotine.

“U teškom sam šoku jer ne mogu vjerovati da jedan pedagog, koji uči djecu djecu, to radi”, kaže Mirjana koaj se oporavlja kod kuće.

List piše kako je nakon policijskog očevida tužiteljstvo odlučilo podnijeti kaznenu prijavu.