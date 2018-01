NAPOKON OKONČAN SPOR KOJI TRAJE VIŠE DESETLJEĆA? Pao dogovor s Grčkom, evo kako će se Makedonija zvati

Grci negiraju stanovništvu Makedonije i njoj samoj upotrebu termina Makedonija, Makedonac i makedonski jezik jer je Makedonija naziv njihove povijesne države.

Grčka i makedonska vlada navodno su došle do povijesnog dogovora. Grčki mediji javljaju da su se dvije vlade usuglasile da Makedonija promijeni ime u “Republika Nova Makedonije”. Prijedlog je to koji je bio na stolu još od 1991. godine, no stvari su se posložile tek nakon što je s vlasti sišla nacionalistička stranka VMRO-DPMNE.

Novi naziv za jezik bi trebao biti ‘suvremeni makedonski jezik’, naziv državljanstva i nacionalnosti na makedonskom jeziku je ‘makedonsko/makedonska’ dok je na ostalim jezicima ‘novomakedonsko/novomakedonska’.

Grci inače negiraju stanovništvu Makedonije i njoj samoj upotrebu termina Makedonija, Makedonac i makedonski jezik jer je Makedonija naziv njihove povijesne države i po njihovom mišljenju nema nikakve veze sa Slavenima koji su se ondje naselili nekoliko stoljeća kasnije.



S obzirom da sukob oko ‘Makedonskog pitanja’ službeno traje i dalje, službeni naziv republike je Bivša jugoslavenska republika Makedonija.