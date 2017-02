NOVE NAPETOSTI U BOSNI, SRPSKE STRANKE PRIJETE: ‘Ako to Bošnjaci naprave, blokirat ćemo državu’

Političke stranke sa srpskim predznakom, koje čine vladajuću koaliciju u Bosni i Hercegovini, iz nje će izaći i tako blokirati funkcioniranje države istog trenutka kada i ako Međunarodnom sudu pravde (ICJ) bude doista podnesen zahtjev za reviziju presude iz 2007. po tužbi protiv Srbije za agresiju i genocid, najavili su čelnici ovih stranaka, koji su se sastali u Sarajevu.

“Ako dođe do pokretanja revizije presude od (pravnog zastupnika pred ICJ-em) Sakiba Softića, što je apsolutno nezakonito i neustavno jer on za to nema ovlasti, tog trenutka, svi u BiH to trebaju znati, vlast će biti u tehničkom mandatu”, kazao je novinarima Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) oko koje je okupljen blok srpskih stranaka koje, uz HDZ BiH, Stranku demokratske akcije (SDA) i Savez za bolju budućnost (SBB), čine vlast na državnoj razini.

To, kako je kazao čelnik SDS-a, znači da u parlamentu više neće biti većine nužne za donošenje bilo kakvih odluka pa će i rad tog tijela biti blokiran.

Zastupnici iz srpskih stranaka već su prošlog tjedna odbili sudjelovati na sjednici Zastupničkog doma parlamenta BiH pa je ona morala biti otkazana, a kazali su kako je to znak upozorenja što će slijediti bude li doista pokrenut postupak revizije presude ICJ-a.



Govedarica je kazao kako u stranačkom bloku koji on predstavlja sada očekuju od predsjedatelja Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da što brže sazove izvanrednu sjednicu državnog vrha, na kojoj bi se pokušalo riješiti nastalu krizu i odlučivanje o tome hoće li ili ne biti pokretanja revizije presude iz 2007. vratiti u institucije sustava.

Ako to ne bude moguće slijedi dodatno zaoštravanje stanja u BiH, smatra predsjednik SDS-a dodajući kako bi u tim uvjetima o daljnjim postupcima srpskih stranaka i dužnosnika u tijelima vlasti BiH odlučivala Narodna skupština Republike Srpske (RS).

“Očevidno je da BiH ulazi u ustavnu krizu”, kazao je Govedarica, ali je istodobno upozorio kako RS ne bi smjela pridonositi produbljivanju te krize.

Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa (PDP), kazao je kako je bošnjački član Predsjedništva Bakir Izetbegović svojom potporom pokretanju postupka revizije presude odlučio djelovati izvanustavno i izvaninstitucionalno pa će on snositi i krivnju za blokadu državne vlasti koja neminovno slijedi.