NAPALI JU KISELINOM, A POTOM JOJ UBILI SUPRUGA: Tragedija majke dvije male djevojčice: ‘Više nemam ništa…’

Mlada žena kojoj je prije šest godina bačena kiselina u lice i koja je bila jedna od rijetkih čiji su napadači osuđeni u Afganistanu danas je opet njihova žrtva. Rođaci napdača ubili su joj supruga i ostavili je u velikom siromaštvu s malenom kćerkicom i tek rođenom bebom.

Mumtaz je 23-godišnja žena iz Kunduza, provincije na sjeveru Afganistana, nekadašnja žrtva napada kiselinom, a danas udovica i majka dvoje male djece koju je velika tragedija pogodila već drugi put u životu. Pravda koja je dostigla one koji su joj uništili život dok je još bila u 18 sada joj je najijela novu životnu tragediju. Rođaci napadača koji su joj tijelo uništili kiselinom prošlog su mjeseca u osveti ubili njenog supruga.

Žena koja inače živi u teškim uvjetima i u siromaštvu te je u tom trenutku čekala još jednu bebu u džepovima svog supruga pronašla je tek 28 dolara. Uz nekoliko litara mlijeka u prahu, to je bilo sve što joj je ostavio.

Mlijeko je bilo namijenjeno za bebu, no Mumtaz ga je u nedostatku hrane popila sa svojom godinu i pol starom kćeri, a na njene liječnike potrošila je novac jer se mališanka u međuvremenu razboljela.

Iako je trebala roditi u rujnu, beba je stigla nešto ranije, no zdrava. Ipak, Mumtaz je očajna jer nemaju što jesti. “Ne nadam se više ničemu, nemam ništa”, kaže dodavši kako nije bila sretna ni kad je u ponedjeljak beba došla na svijet. “Jako je teško živjeti ovako. Nemam nikog s kim bih podijelila svoju bol. Ne znam kakava će biti budućnost za moje djevojčice”, kaže nesretna žena koja nema ni lijekova kojima bi ublažavala bolove koje još uvijek trpi od napada.

Mumtaz živi s roditeljima svog supruga, no i oni su siromašni jednako kao i ona, a njeni rođaci koji su joj željeli poslati pomoć nisu to mogli jer su “zapeli” u izbjegličkom kampu, a Talibani onemogućavaju prolaz pošiljki, piše The New York Times.

Tako je priča o Mumtaz, koja je nekad bila uspješna u borbi za prava žena opet postala tragična.

Mumtaz je bila žrtva napada kiselinom 2011. godine. Tada je nju, njenu majku i njene dvije sestre tinejdžerice napao jedan vladin policajac sa svojim prijateljima, jer se nije mogao pomiriti s tim što se ona udaje za drugoga, a ne njega kako mu je obećano. Tada joj je strašno uništio lice. Vlasti su tada uhitile četiri pripadnika policije, na temelju novih zakona, i osuđujući ih zbog zlostavljanja žena zatvorile ih na 12 godina bez mogućnosti pomilovanja.

Mumtaz je sa svojim sestrama poslana na rekonstrukciju lica u Indiju, a iako je strahovala da će je zaručnik napustiti zbog izgleda, kada se vratila vjenčali su se te je nakon tri godine rođena njena kćer.

Glavni osumnjičeni za napad Naseer uhićen je tek prije pet mjeseci, a njegovi rođaci tražili su od njenog oca da obitelj odustane od optužbi. Otac nije popustio, no zbog pritisaka je morao napustiti zemlju.

U međuvremenu ubojice njenog oca tražile su i njene rođake, a organizacija koja pomaže ženama pokušala je doći do nje, međutim policija tvrdi da je ne mogu izvući budući da se nalazi u zoni stalnih borbi.