NAPADAČA IZ BERLINA SNIMILE NADZORNE KAMERE U MILANU: Provjerava se je li bio povezan s islamistima na Balkanu

Provjerava se je li osumnjičeni terorist imao kontakte s islamistima na Balkanu.

Talijanski istražitelji pronašli su Anisa Amrija, osumnjičenog napadača iz Berlina, na snimkama video nadzora što ih analiziraju nakon njegove likvidacije u obračunu s policijom u Milanu. Naime, želi se provjeriti je li i s kim je u Italiji bio umrežen, kako bi se rekonstruirao njegov bijeg, te krajnje odredište prema kojem je krenuo.

Do Milana stigao autobusom

Na snimci se vidi kako u 3.08 Amri dolazi na željezničku stanicu Sesto San Giovanni, a prije toga koristio je autobusnu liniju broj 1.

Sumnja se da je Amri u Italiji trebao kontaktirati džihadističku mrežu uz pomoć koje je trebao organizirati daljnji bijeg iz te zemlje, kao i napuštanje teritorija Europske unije. Drugi krak istrage provjerava njegove moguće veze u nekoj od zemalja s Balkana.



Strah od osvete

Snage sigurnosti u Italiji najviše brine činjenica da bi mogući novi šef islamističke skupine u Italiji koji je organizirao napad na Berlin, mogao pokušati nešto slično izvesti i u njihovoj zemlji.

“Budući da je po prvi puta jedan terorist ubijen u Italiji nije isključeno da bi upravo to mogao biti okidač za nove napade. Ne treba zaboraviti i da su u Francuskoj ubijeni policijski službenici. Mi smo ogledalo zemlje”, objasnio je za Corriere della Sera Maurizio Vallone, čelni čovjek odjela javne sigurnosti talijanske policije, ne skrivajući da postoji strah od osvete ISIS-a. Zbog svega toga već su pojačane mjere sigurnosti u Italiji.

Dodatne snage u borbi protiv terorizma

Na raspolaganje je stavljeno dodatnih 1800 ljudi i 400 vozila koji svakodnevno štite talijanske gradove, što predstavlja više od sto milijuna eura novih mjesečnih troškova. Zato Vallone apelira i na još bolju suradnju svih nadležnih antiterorističkih službi.

Do sada je već na osnovu nadzornih kamera utvrđeno da je Amri bio na željezničkoj stanici u Lyonu, a ‘uhvatile’ su ga i one u Torinu odakle je autobusom stigao u Milano. No, sve do Milana nitko ga nije provjeravao. Nije još utvrđeno na koji je način ušao u Francusku.

