NAKON SUSRETA S MACRONOM: Trump ostavlja mogućnost promjene stava o Pariškom sporazumu

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je nakon susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom ostavio dojam da bi mogao promijeniti svoj stav o Pariškom klimatskom sporazumu iz 2015. iz kojeg je ranije ove godine povukao Sjedinjene Države, ocjenjuju agencije.

“Nešto bi se moglo dogoditi vezano uz Pariški klimatski sporazum, no hajdemo vidjeti što će biti. Razgovarat ćemo o tome u nadolazećem razdoblju, pa ako se nešto dogodi to će biti prekrasno, a ako ne, i to će biti u redu”, poručio je Trump, govoreći u Parizu nakon susreta s francuskim čelnikom s kojim je razgovarao i o sigurnosti, borbi protiv terorizma i trgovini.

O prekidu vatre u Siriji razgovarat će s Putinom

Trump je u službenom posjetu Francuskoj gdje će sudjelovati na proslavi Dana Bastilje, te sudjelovati na stotoj obljetnici ulaska američke vojske u Prvi svjetski rat.



Macron je na konferenciji rekao kako “poštuje odluku predsjednika Trumpa” o povlačenju SAD-a iz pariškog dogovora, no kako mu on ostaje i dalje privržen i da će postupati po onome što je u njemu predviđeno, prenosi agencija France presse. Dvoje čelnika raspravljalo je i o jačanju sigurnosne suradnje, a Trump je pozvao savezničke snage koje se bore protiv Islamske države da osiguraju da Mosul ostane slobodan grad.

“Danas se suočavamo s novim prijetnjama od režima poput Sjeverne Koreje, Irana i Sirije, te s vladama koje ih financiraju i podržavaju. Suočavamo se i s velikom prijetnjom terorističkih organizacija. Obnavljamo svoju odlučnost u zajedničkom otporu tim neprijateljima humanosti i u tome da ih lišimo teritorija, sredstava, mreža i ideološke podrške”, istaknuo je Trump.

Naglasio je da prekid vatre u Siriji pokazuje kako je potrebno razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

“Zahvaljujući dijalogu, uspjeli smo postići prekid vatre (na jugu zemlje)”, naglasio je, dodajući da se trenutno radi na uspostavi primirja u još jednom “dosta teškom” dijelu zemlje.

“Sve će biti u redu jer imate odličnog predsjednika”

Macron je otkrio kako su Trump i on od diplomata zatražili da u nadolazećim tjednima donesu konkretnu inicijativu koja će pripremiti Siriju za budućnost i koja će biti predana stalnim članicama Vijeća sigurnosti.

“Što se tiče situacije u Iraku i Siriji, složili smo se da ćemo nastaviti surađivati, pogotovo u izgradnji budućnosti nakon rata”, poručio je francuski predsjednik.

Upitan o komentarima kojima je u veljači sugerirao da Pariz nije siguran zbog terorizma, Trump je naglasio kako će “sve biti u redu”.

“Znate što, sve će biti u redu, jer imate odličnog predsjednika… On je čvrst predsjednik koji neće biti blag prema onima koji krše zakone”, rekao je Trump, a prenio dpa.

Trump je tijekom konferencije za novinare ponovio da će njegova vlada raditi na “recipročnim i pravednim” trgovinskim sporazumima, otkrio je da su u tijeku takvi pregovori s Kinom, te se osvrnuo na susret svog najstarijeg sina s ruskom odvjetnicom koja mu je navodno ponudila inkriminirajuće podatke o demokratskoj protukandidatkinji Hillary Clinton.

“Što se tiče mog sina, on je izvanredan mladi čovjek. Imao je sastanak s ruskom odvjetnicom. Ne odvjetnicom vlade, već ruskom odvjetnicom. Bio je to kratki susret. Gledano iz perspektive praktičnosti, većina ljudi bi otišla na taj sastanak”, rekao je Trump, dodavši kako se ništa nije dogodilo na tom susretu.

