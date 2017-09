NAKON SUKOBA U SIRIJI BLISKOM ISTOKU PRIJETI NOVI RAT? Rastu napetosti između Izraela i njegovog starog neprijatelja

Ponovo jačaju napetosti između Izraela i Libanona, točnije, libanonskog Hezbolaha, piše Al Jazeera.

Iako nakon rata iz 2006. nikada nije došlo do potpunog mira, nedavni su događaji doveli do razloga za jaču zabrinutost.

Tako je službena sirijska agencija u četvrtak objavila vijest o napadu izraelskih aviona na vojni objekt u zapadnoj Siriji, u kojem su poginule dvije osobe. Izrael nije preuzeo odgovornost za napad, ali je zato bivši general Yaakov Amidror izjavio za Izraelski vojni radio kako je cilj napada bio oslabiti Iran i Hezbolah, koji se bore u Siriji.

Amos Yadlin, bivši šef izraelske vojne obavještajne službe, objavio je na Twitteru da je napad poslao nekoliko “važnih poruka”, uključujući i to da Izrael odbija dozvoliti “proizvodnju i osnaživanje strateškog oružja”.



Početkom prošlog tjedna Izrael je počeo desetodnevnu vojnu vježbu, najveću u dva desetljeća, na granici s Libanonom. Izraelska vojska kaže da je glavni cilj vježbe “poboljšati borbenu spremnost na sjevernom frontu” i “prilagoditi se izazovima s kojima se suočava Izrael”.

Ove su se vježbe dogodile nakon optužbi koje su iznijeli izraelski i američki izaslanici pri Ujedinjenim narodima da mirovne snage UN-a u Libanonu ignoriraju iransko naoružavanje Hezbolaha u južnom Libanonu, na granici s Izraelom.

Suradnja Hezbolaha s Rusijom

Neki stručnjaci i politički analitičari smatraju kako nije previše vjerojatno da će doći do izbijanja punog rata između Izraela i Hezbolaha, ali naglašavaju da tu opciju ne bi trebalo isključiti.

Tako Kasem Kasir, libanonski novinar blizak Hezbolahu, kaže da podaci kojima raspolažu ukazuju na to da izbijanje rata nije moguće iako se dogodilo nekoliko ograničenih napada na obje strane. U isto vrijeme on ne odbacuje mogućnost da bi Izrael mogao iznenaditi sve u trenutku kad se to bude najmanje očekivalo.

Hezbollahovo sudjelovanje u ratu u Siriji u proteklih šest godina, prema riječima same grupe i onih koji su bliski s njom, pomoglo joj je da stekne visok nivo taktičkog iskustva i naoružanja dok se borila uz sirijski režim i njegove saveznike. Drugi opet tvrde kako je ova grupa iscrpljena ratom, što je sprečava da se uključi u novi sukob s Izraelom.

Kasir kaže da je Hezbolah, nakon ulaska u sirijski konflikt, stekao nove sposobnosti koje nije imao prije ovog rata, dodavši da je prvi put prešao s gerilskog ratovanja na regularni rat na područjima širom Sirije. Dodaje i kako koordinacija između Hezbolaha i Rusije – koji prvi put dijele isto borbeno polje – također predstavlja izvor zabrinutosti za Izrael.

Potrebno je naglasiti i da Hezbollah sada ima odnose s desecima tisuća nelibanonskih boraca koji su sudjelovali u borbama u Siriji, Afganistancima, Pakistancima ili Iračanima, koji bi mogli sudjelovati u svakom budućem sukobu između Hezbollaha i Izraela, kaže ovaj novinar.

Zabrinuti Izrael i Rijad

Tokom rata u Siriji Izrael je više puta napadao vozila sirijskog režima i Hezbolaha koja su prevozila oružje, izjavivši da će nastaviti blokirati bilo kakve iranske napore da naoruža Hezbolah. Amal Saad, ekspert za pitanja u vezi s Hezbolahom, kaže da promjena prirode rata u Siriji znači da se Izrael više neće boriti u “lokalnom ratu”.

Dodaje da su izbrisane granice između ratišta, što je potvrdio i Izrael agresijom na sirijsku teritoriju. Izrael je postao važan igrač na tom polju, smatra Saad, čime je ojačao vezu između Hezbolaha i sirijskog režima. Međutim, uprkos uzajamnim napadima, uključujući i atentate, napade na konvoje s oružjem i ispaljivanje raketa, analitičari smatraju da takvi incidenti ne moraju nužno upozoravati na izbijanje rata.

JEZIVA PRIJETNJA HEZBOLAHA: ‘Izraelci se boje s pravom. Trebaju strahovati i u zemlji i izvan nje”

Saad se pita je li Izrael spreman za novi rat s Hezbolahom, znajući dobro da više ne govorimo o lokalnom ratu. Govorimo o regionalnom ratu, koji bi uključivao sudjelovanje svih grupa koje se bore u Siriji, kaže on.

Zasad se čini da su izraelske vojne vježbe oblik psihološkog rata, kojim se namjerava pokazati sposobnost izraelske vojske.

Ofer Zalzberg, viši analitičar Međunarodne krizne grupe, kaže da “vježba ima dva glavna cilja: prvo, osposobljavanje izraelske vojske za rat širokih razmjera; drugo, demonstriranje izraelskih vojnih kapaciteta”. Kad je riječ o utjecaju Irana u regiji, u svjetlu njegovog angažmana u ratu u Siriji, Saad kaže da Iran ima daleko veći utjecaj u regiji od Sjedinjenih Američkih Država i Saudijske Arabije, što je zabrinjavajuće za Izrael i njegove saveznike, pogotovo za Rijad.