NAKON POSLJEDNJEG PROJEKTILA STRUČNJACIMA JE KONAČNO JASNO – KIM JE OPASNOST ZA SVIJET: ‘Raketa Hwasong -15 je čudovište’

Osim samog dometa najnovije Kimove rakete, stručnjake puno više brinu detalji zbog kojih bi raketa mogla biti daleko opasnija no što se do sada mislilo, a ističu i kako je raketa razvijena u rekordnom vremenu. Svima koji sumnjaju u uspjeh poručuju: ‘Na taj ga način izazivamo da detonira bojevu glavu atmosferi’.

Novi projektil je ispaljen u srijedu rano ujutro. Letio je 53 minute i preletio više od 4000 kilometara uvis prije nego što je pao u Japansko more. Nakon lansiranja, sjevernokorejski mediji objavili su da je uspješno testiran novi ICBM Hwasong-15 koji može pogoditi bilo koji dio SAD-a.

Stručnjaci se slažu i prema šturim podacima smatraju da bi Hwasong-15 mogao putovati najmanje 13.000 kilometara, dok se sjevernokorejski režim hvali s dometom od gotovo 15.000 km.

“To je čudovište”, kaže Vipin Narang, izvanredni profesor na Massachusetts Institute of Technology (MIT), inače stručnjak za nuklearne kapacitete Sjeverne Koreje. On smatra da raketa može nositi snažno termonuklearno oružje, no to nije njegova najveća opasnost.



Raketni stručnjak David Wright ističe da je “vrag u detaljima” koji okružuju raketne motore i težina bojeve glave koju nosi.

Ostaje skrivena do lansiranja

Recimo, jedan od tih opasnih detalja su nagađanja kako je raketa punjena gorivom dok je polegnuta na tlo i tek potom uspravljena na lansirnu rampu, piše BBC. Ako je to točno, Hwasong-15 bi bila prva sjevernokorejska raketa koju je znatno teže uništiti u preventivnom udaru jer bi mogla ostati skrivena praktički do trenutka lansiranja.

Poznato je da Sjeverna Koreja daje nova imena raketama koje su tek neznatno unaprijeđene verzije starih, no ovoga puta, smatra Markus Schiller, inženjer zrakoplovstva iz njemačke tvrtke ST Analytics, očito je da je ova raketa nešto posve novo.

“Osim što se čini da je znatno veći od prijašnje rakete, Hwasong-15, čini se da ima moćnije motore”, kazao je Schiller dodavši da su Sjevernokorejci “očito naučili kako koristiti potisne komore na dnu motora”.

Prof. Narang dodaje i kako je, prema dostupnim podacima nos projektila toliko velik da bi čak mogao nositi mamce za zavaravanje američke proturaketne obrane.

Svaka sumnja u raketu je jako opasna

No bez obzira na konkretne performanse same rakete, znastvenici su sigurni u jedno – Sjeverna Koreja svoj raketni program razvija strahovito brzo, i možda je u tome i najveća opasnost.

“Bilo je sumnji oko ranijih testova, pa je Pyongyan sada poboljšao rakete. Povećali su domet toliko da sada nitko ne može osporiti da im je istočni dio SAD-a van domašaja. Toliko povećati domet s prošlih 9.500 km na 13.000 km u tako kratkom vremenu je uistinu veliko tehnološko postignuće” zaključuje Narang.

I dalje postoje oni koji tvrde kako Sjeverna Koreja nije u stanju napraviti doboljno malu nuklearnu bombu kako bi stala na raketu ili nije razvila tehnologiju za siguran povratak bojeve glave u atmosferu. No Narang im jasno odgovara

“Sa svakom sumnjom hranimo odlučnost da ju se pobije. Samo izazivamo Kima da provede testiranje u zraku, odnosno da detonira nuklearnu bombu u atmosferi”.