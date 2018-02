NAJVEĆA KRIZA PETOGODIŠNJE PAPINE SLUŽBE: Postoji pismo koje dokazuje da je znao da je crkva u Čileu zataškavala zlostavljanje

O’Malley je pismo trebao predati papi, a on ih je kasnije uvjeravao da je to i učinio. Isto je rekao i Cruzu, da je pismo predao papi u ruke, no ni Vatikan ni O’Malley sada ne odgovaraju na upite novinara.

2015. je godine jedna žrtva seksualnog zlostavljanja svećenika napisala pismo papi Franji o tome što se dogodilo.

Pismo na osam stranica

U pismu stoji, između ostalog, i da je čileanski kler znao za to zlostavljanje od strane svećenika, no odlučili su to ignorirati, što se kosi s nedavnim papinim izjavama da niti jedna žrtva nije izašla u javnost i tvrdila da je postojalo zataškavanje zlostavljanja, piše Associared Press. To pismo koje je Papa Franjo primio ima čak osam stranica, a sada u pitanje dovodi njegove tvrdnje o nultoj toleranciji prema seksualnom zlostavljanju i njegovom prikrivanju. AP piše da se radi o najozbiljnijoj krizi Franjine dosadašnje petogodišnje službe.

Podsjetimo, papa je prošlog mjeseca posjetio Čile i rekao da ne postoje dokazi o tome da je čileanski svećenik Fernando Karadima seksulano zlostavljao svoje žrtve, a da je to znao biskup Juan Barroso i nije ništa poduzeo. ‘U dobroj volji mi govorite da je bilo žrtava, no ja nisam vidio niti jednu žrtvu jer nisu istupile. Nema dokaza protiv biskupa Barrosa, sve su klevete’, rekao je Papa. Dok papa tvrdi da nema dokaza, članovi njegova Povjerenstva za zaštitu maloljetnika tvrde da je njihovo izaslanstvo jop 2015. otišlo u Rim kako bi papi predali pismo o biskupu koji je zataškavao zlostavljanja u crkvi.



Uvjerava da je pismo predao u papine ruke

Radi se o žrtvi Juanu Carlosu Cruzu, koji je detaljno opisao kako ga je Karadima ljubio, milovao i zlostavljao, dok je za sve znao Barros, ali i drugi. Nitko nije pokušao zaustaviti ta zlostavljanja. Četiri člana komisije sastala su se s papinim savjetnikom za slučajeve zlostavljanja, kardinalom Seanom O’Malleyem i rekli mu zašto misle da nije u redu njegovo imenovanje Barrosa biskupom u južnom Čileu. O’Malley je pismo trebao predati papi, a on ih je kasnije uvjeravao da je to i učinio. Isto je rekao i Cruzu, da je pismo predao papi u ruke, no ni Vatikan ni O’Malley sada ne odgovaraju na upite novinara.