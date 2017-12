NAJSMRTONOSNIJA PLAŽA NA SVIJETU: Iznenadne smrti uzdrmale turistički raj, a iza svega stoji podla Sjeverna Koreja

Dok bezbrižno uživaju na plaži, američki i britanski turisti ne shvaćaju što se skriva ispod pijeska ili u obližnjem moru

Smještena svega nekoliko kilometara od granice sa Sjevernom Korejom, plaža Dongmak na južnokorejskom otoku Ganghwa popularna je destinacija za strane turiste i lokalne stanovnike željne bijega od hektičnog gradskog života u Seoulu, prijestolnice udaljene svega šezdesetak kilometara. Za vrijeme ljeta, ova obala krcata je turistima, a mnogi od njih su američki vojnici ili članovi njihovih obitelji. Naime, u Južnoj Koreji se nalazi oko 35.000 američkih vojnika kao dio posebnog aranžmana o vojnoj suradnji između dviju saveznica.

Nezavidan položaj

Ipak, ovo nije normalan turistički resort – već možda najopasnija plaža na cijelom svijetu. Unatoč brojnim restoranima, vodenim toboganima i ostalim atrakcijama, plaža Dongmak nalazi se u nezavidnom položaju zahvaljujući blizini sjevernokorejske granice.





Kako doznaje Daily Mail, Kim Jong unovi vojnici redovito bacaju mine u Žuto more znajući da će ih snažne morske struje naposlijetku odnijeti u vode direktno ispred popularnog turističkog odredišta. Prema podacima tamošnjih dužnosnika, dosad se dogodilo čak 110 incidenata, a još mnogo mina je pronađeno i uništeno. Problem se pogoršava dolaskom sezone monsuna u srpnju i kolovozu kad razina mora naraste i mine mogu putovati još južnije nego li u ostatku godine.

Znakovi upozorenja

Plaža Dongmak nalazi se na samom jugu otoka Ganghwa, inače cestom povezanog s ostatkom Južne Koreje. Unatoč lokaciji, koja sugerira da se turistički raj nalazi izvan dosega opasnosti, sjevernokorejski vojnici su shvatili da snažne morske struje guraju mine oko otoka i odlažu ih tik do spomenute plaže. Zbog cijele situacije južnokorejska policija i vojska diljem plaže postavili su znakove i natpise upozorenja koji objašnjavaju ljudima kako prepoznati razne oblike i veličine mina.

“Zbog sezone monsuna i obilnih kiša, pronalazimo mine u blizini plaže te je moguće da ih ondje ima još. Ako ugledate objekte koji izgledaju poput ovih na fotografiji, ne dirajte ih i odmah nazovite vojsku”, stoji u upozorenju. Tekst se zatim nastavlja: “Svaki pokušaj otvaranja ili primjenjivanja sile izazvat će eksploziju. Pronašli smo 110 mina na otoku. 12. kolovoza smo pronašli drvenu kutiju s minama u ribarskoj mreži, koja je zatim eksplodirala prilikom udarca u drugi predmet u mreži. Ne oklijevajte, marinci su blizu”, piše na znakovima postavljenima diljem plaže.

Lokalci su silno ponosni na svoju plažu i okolne turističke atrakcije, poput kuće koja je namjerno izgrađena naopačke, ili kafića izgrađenog od dvije spojene kuće, nagnute za 45 stupnjeva kako bi izgledale da ih je pogodio potres. No cijeli turistički biznis sad je ugrožen, pogotovo kako se vijesti o nedavnim događanjima šire dalje prema Zapadu.

Zabrinuti za budućnost turizma

Trgovac Cho Ga Ung, koji na otoku živi posljednjih 17 godina, s oklijevanjem progovara o minama, zabrinut da će mediji stvoriti negativan pogled javnosti na plažu.

“Ti sjevernokorejski klinci to čine namjerno. Tijekom sezone monsuna, njihovi vojnici bacaju mine u more. Morske struje ih zatim nose na druge otoke, ali s vremenom neke završe upravo ovdje. Znate, ljudi su pogibali od njih. I to se ne događa samo ove sezone, već godinama sa svakim dolaskom monsuna. Otkako je Kim Jong-un došao na vlast situacija se sve više pogoršava. Isti je poput svog oca”, rekao je Cho Ga Ung za Daily Mail. “Tko zna hoće li se situacija pogoršati? Nitko ne zna hoće li Sjevernokorejci bacati više ili manje mina u budućnosti. Mi se ovdje oslanjamo na domaće i strane turiste, a sve ovo veoma škodi poslu”, kaže.

Njegova sumještanka Ji-Woo Lee također se pita kakva je budućnost života na otoku.

“Ovo je bila jedna od najčišćih i naljepših plaža u Južnoj Koreji. Još uvijek radimo, ali pitanje je dokad ćemo biti otvoreni za turiste. Trebamo zaštitu vojske i mornarice”, kaže ona. Lokalni vijećnici nadaju se kako će i dalje poticati turiste na dolazak, pogotovo ove godine kad je otok Ganghwa proglašen “turističkim biserom” Južne Koreje i u čiju se promociju ulažu silni milijuni.