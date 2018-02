NAJSLAVNIJA PLAŽA NA SVIJETU ŠOKIRA SVOJIM PRIZORIMA: Copacabanu preplavili očajni ljudi koji su izgubili sve u životu

Copacabana, simbol Brazila, danas je i simbol problema beskućnika zbog kojih nerijetko dolazi do sukoba s tamošnjim žiteljima.

Hebriel Geneses nije želio napustiti svoj dom i preseliti se u Rio de Janeiro, no njegov otac je inzistirao. Nakon što je izgubio posao na građevini želio je iz malog mjesta otići u veliki grad uvjeren da njegovu obitelj ondje čeka bolja budućnost to se niej dogodilo.”Prije smo barem imali krov nad glavom. Kada me je otac uvjeravo u isparvnost onog što činimo pitao sam ga što ćemo ako ne uspjemo i evo nas sad tu gdje jesmo”, kaže 16-godišnji Geneses koji sjedi na prometnom nogostupu kod svjetski poznate plaže Copacabane.

Sve veća razlika između siromašnih i bogatih

Hebriel Geneses, njegov otac i dvoje njegove mlađe braće pridružili su se tisućama drugih koji su završili na ulicama velikog grada, nakon što je najgori oblik recesije pritisnuo Brazil. Unatrag tri godine broj beskućnika se utrostručio, no brojni vjeruju kako je prava brojka daleko veća od one službene od 15.000.

Velika razlika između bogatih i siromašnih sve češće rezultira gnjevom i sukobima među građanima Ria de Janeira, piše The Wshington Post. Iako se u komercijalnom dijelu grada nalazi najveći dio populacije beskućnika, njihov broj također se povećao i u onom dijelu u kojem žive oni bogati – South Zone. Tako je taj dio postao središte sukoba dva svijeta.



Jedna je Facebook grupa za Copacabanu u rujnu pozvala one koji žive u South Zoneu da ne pružaju pomoć beskućnicima tvrdeći kako će zbog toga ostajati u tom dijelu grada. Iako ima i onih koji brane beskućnicima, na istoj su grupi brojniji oni koji im nisu skloni, pa se tako između ostalog, daju naći komentari kao što je: “Mi samo zatvorenici vlastitih domova, gubimo pravo da dođemo i odemo od kuće sigurno”, “Ovo je početak puta kojim Copacabana ide nizbrdo”, “Copacabana je grozna ovih dana”.

I beskućnici strahuju za život

Istovremeno, beskućnici proživljavaju pravu dramu i strahuju za svoje živote. Posebice otkad je u listopadu ubijena Fernanda Rodrigues dos Santos koja je u vrijeme ubojstva samo spavala na pločniku. Za njeno ubojstvo odgovara student medicine.

Luiz Phellipe dos Santos Couto (24) za The Washington Post kaže kako su domaćini Rio de Janeira sve više neprijateljski nastrojeni prema njima. On i njegove kolege pričju kako su stanari jedne zgrade u kolovozu uveli svojevrsni sustav navodnjavanja pa sada zalijevaju područje u kojem su spavali beskućnici.

Tajnik u uredu za socijalnu pomoć Pedro Fernandes kaže kako su ljudi dolazili u Rio vjerujući da će poput Barcelone nakon Olimpijskih igara doživjeti ekonomski bum, no to se niej dogodilo. “Umjesto toga nama se povećao broj beskućnika na ulicama”, komentira on dodajući kako se u njegovom uredu trude povratiti povjerenje beskućnika. Stoga su im otvorili i nekoliko novih skloništa te poduzimaju druge mjere kako bi im promijenili živote