NAJPRIJE SU VRIŠTALE OD SREĆE, A ONDA SE POSVAĐALE: Tri nerazdvojne prijateljice zavadio dobitak na lotu

Prijateljstvo triju djevojaka iz Gornjeg Milanovca u Srbiji raskinuo je zajednički dobitak na instant-lutriji “Kolo sreće” na kojem su osvojile tri milijuna tamošnjih dinara (oko 180 tisuća kuna).

Marija Kalojević i Jovana Đorđević tužile su, naime, svoju prijateljicu Vesnu Pavlović da im nije isplatila dogovoreni iznos nakon što su sve tri dobile na instant-lutriji Državne lutrije Srbije, piše Blic.

Dobila je ona koja tog puta nije dala novce

Tri su prijateljice imale nepisani dogovor da dijele dobitak od svake srećke koju neka od njih kupi. Tako je bilo i nedavno kada su na kiosku lutrije kupile tri srećke “grebalice” od po 100 srpskih dinara. Marija je u kupovini srećki sudjelovala s 210 dinara, Jvana s 90 dinara dok treća od njih, Vesna, tom prilikom nije dala novac.

“Vesna nije dala novac, ali se podrazumijevalo da će dobiti dio novca ako izvučemo dobitnu srećku”, kazala je Marija.



Naravno, dobitna je bila upravo srećka koja je dopala Vesni da je “ogrebe” s dobitkom od 3 milijuna dinara.

“Vrištale smo od sreće, grlile se i ljubile. Nismo mogle vjerovati da nas je sreća tako pomazila”, kazala je Jovana.

Zajednička sreća kratko je trajala

No, zajednička sreća trajala je sve do trenutka kada je dobitnica Vesna (koja tom prilikom nije dala novac za kupovinu srećki) trebala otii u Beograd po osvojeni novac. S odbijenim porezom, dobitak jeiznosio 2,4 milijuna dinara.

“Međutim, kada se Vesna vratila iz Beograda počela je smišljati izgovore i nuditi nam znatno manje iznose d onih koje nam pripadaju. Rekla je da je roditelji pritišću i da nam zbog toga ne može isplatiti svakoj po 800.000, već nam je ponudila po 100.000 dinara. Naravno da nisam htjela prihvatiti takvu ponudu, jer joj ne želim oprostiti toliki novac. Takva premija se dobiva jednom u životu i mislim da bi bilo ljudski da sve to podijelimo. Ja bih, recimo, bez razmišljanja podijelila s njima”, kazala je Marija za Blic.

Poslije grebanja nema kajanja

Stoga su ona i Jovana angažirale odvjetnika koji je protiv treće prijateljice podnio tužbu. Odvjetnik tvrdi da će saslušanjem svjedoka, provjerom sms-poruka te snimkama s nadzornih kamera u firmi u kojoj sve tri prijateljice rade uspjeti dokazati da je među njima postojao usmeni dogovor o podjeli eventualnog dobitka na tri jednaka dijela.

S druge strane, dobitnica Vesna za Blic je rekla da nije bilo takvog dogovora među njima.

“Rekla sam im da ću ih častiti, a one su po svaku cijenu htjele po trećinu dobitka. Nisam im to htjela dati jer nismo imale nikakav dogovor prije grebanja. To su njihove čiste izmišljotine koje nemaju veze s vezom. S Marijom sam rijetko grebala, a s Jovanom češće, ali apsolutno nikakav dogovor nismo imale. Njihov je problem što su me tužile, ja znam šta je istina”, kazala je sretna dobitnica koja je nakon podignutog dobitka dala otkaz u sportskoj kladionici gdje je dotad radila sa sada već bivšim prijateljicama.

