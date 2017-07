NAJPOZNATIJA ŽENA OSUĐENA ZA RATNE ZLOČINE: ‘Zbog te odluke danas lijepo i mirno spavam, nikada se nisam pokajala’

Bivša predsjednica Republike Srpske, jedina žena u Predsjedništvu BiH u SFRJ i haaška osuđenica, Biljana Plavšić u intervjuu za Alo progovorila je o svojem životu u zatvoru, o tome što ju je natjeralo da prizna krivicu, kaje li se zbog ičega te je li se mogao spriječiti građanski rat u Bosni i Hercegovini.

Iako je navršila 87 godina i kaže kako je ostarila te je poprilično usporena u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, Biljana je još uvijek izuzetno aktivna. Svakoga dana odlazi u Hram, na groblje gdje joj je pokopan brat, a obožava duge šetnje koje ju, kako je kazala održavaju zdavom.

‘To je moja terapija. Kad ustanem, kod kuće odradim vježbe, onda sat vremena hodam, zatim se vratim kući i kažem: „Dragi Bože, toliko od mene”. Znate, u tim šetnjama dosta razmišljam, sitnica je dovoljna da me odvede u razmišljanja i neke događaje. Za čas se vratim svojim studentima, predavanjima i tako…’, kazala je Plavšić te dodala kako se rat u Bosni i Hercegovini mogao spriječiti.

‘Da nije učinjeno nešto nelegalno i da se poštovala volja naroda na izborima, rat bi bio izbegnut. Vidite, najveći broj glasova na prvim višestranačkim izborima u BiH osvojio je Fikret Abdić zvani Babo. Tada su u Predjedništvu Bosne sjedila dva predstavnika Srba, dva Bošnjaka, dva Hrvata i jedan Jugosloven, to je bio Ejup Ganić. Da je Abdić bio izabran, kao što je trebalo biti, sve bi bilo drugačije. Onda je odjednom došla naredba, čak su i nama u SDS-u rekli da predsjednik mora biti Alija Izetbegović. Koljeviću i meni je to osobno rekao Karadžić. Tako smo nas sedmoro dobili naredbu za koga moramo glasati, što smo i uradili. I sve je dalje išlo kako je išlo’, prisjetila se Plavšić.

Osuđena na 11 godina zatvora

Na suđenju u Den Haagu objavljena je njezina fotografija na kojoj prekoračuje leš ubijenog Bošnjaka i srdačno čestita Željku Ražnatoviću Arkanu nakon izvršenog masakra u Bijeljini 1992. godine. Tužiteljstvo Međunarodnog suda za ratne zločine u Haagu optužilo ju je za ratni zločin, genocid, zločin protiv čovječnosti i teško kršenje običaja i pravila rata, te je nakon suđenja i pravomoćno osuđena. Zahvaljujući nagodbi s tužiteljstvom oslobođena je optužbe za genocid. Osuđena je na 11 godina zatvora, a nakon izdržavanja većeg dijela kazne u švedskom zatvoru, puštena je na slobodu 27. listopada 2009. godine.

Priznala krivicu

Pred haaškim je sudom priznala svoju krivicu.

‘Mnogi me tada nisu shvatili. Nisu mogli shvatiti ni to što sam bez razmišljanja, onog trenutka kada sam dobila optužnicu, odlučila da dobrovoljno odem u Haag. Znate, netko me je optužio i razmišljala sam idem tamo da vidim što je u pitanju. Mene nisu lovili, nisam se skrivala, ja sam rekla da ću 11. siječnja biti u Haagu, tražila sam samo da mi dozvole da Božić proslavim s bratom, dozvolili su… Mnogi to nisu shvatili. Otišla sam dobrovoljno u Haag i zbog te odluke lijepo i mirno spavam i nikada se nisam pokajala’, rekla je.

Ispričala je kako su joj mnogi nudili pomoć pri skrivanju, no ona ih je odbila.

‘Jednostavno sam takva po prirodi, a i zašto bih se krila? Samo bi Srpskoj potegli sankcije, ljudi bi ispaštali, pa nije moj život ništa vrijedniji od drugih. Nisam dala nikome da zbog mene pati. Toliki narod je ostao bez kuća, dijelova tijela, najbližih, a sad bi ja trebala bježati i čuvati svoj stari život. Neću’, rekla je.

‘Nisam kriva’

Kazala je kako je odlučila sama otići pred sud jer, za ono što je pisalo u optužnici, nije napravila niti je imala zapovjedničku odgovornost.

‘Moja zaduženja u ratu bila su humanitarnog karaktera. Osiguravala sam smještaj ranjenicima, njegu i prolaz humanitarnim konvojima. Optužnica je bila jeziva, pa da imam 100 života, sve ono što su oni tamo napisali ne bih mogla učiniti. Takva optužnica bila je ista i za Karadžića, Mladića, Koljevića, Krajišnika, samo se ime na prvom mestu mijenjalo. Ipak tada još nije bilo toliko procesa, iz te perspektive se nije činilo da je to sud za Srbe, kao što se ispostavilo. Tada sam još vjerovala u pravdu’.

Na priznanje krivice, kaže, nagnao ju je prizor kojem je svjedočila jednog dana u sudnici.

‘Vidjela sam Dragu Prcača, koji je bio deset godina mlađi od mene i kada su ga vraćali iz sudnice, doslovno su ga liječnici iznosili. Pomislila sam, kada njegov organizam to ne može podnijeti, što će od mene biti? Onda je jezivo bilo čitati sva ta lažna svjedočenja protiv vas. Tako su, na primjer, našli nekog čovjeka koji je tvrdio da sam svakih sedam dana sa Mladićem, helikopterom dolazila u Bileću, a ja sam u Bileći bila jednom u životu, i to kada je za vrijeme rata tamo bilo zasjedanje Skupštine? Tada sam uvidjela da mi mogu činiti što god požele. Kada mi je, nakon svega toga, odvjetnik Robert Pavić rekao da postoji mogućnost priznanja krivice, rekla sam mu: ‘Daj to, da skratim muke. I sebi i drugima”, prisjeća se Plavšić.

Nitko nije želio svjedočiti u njezinu korist

Ispričala je kako je, kao svjedoka, trebala nekoga tko će reći istinu, no nitko nije žalio svjedočiti.

‘Postojao je takav čovjek, bio je to Branko Đerić, predsjednik Vlade Republike Srpske, koji je, kada ga je moj odvjetnik zvao, samo spustio slušalicu i nije se nikada javio. Kasnije je svjedočio na Krajišnikovom suđenju. Trebalo je samo reći jednu rečenicu, koju je rekao na tom drugom suđenju: ‘Kada god bi bilo glasanje, Karadžić, Krajišnik i ostali na jednu stranu, a Biljana i ja na drugu’. Samo to, dovoljno je. Mislim da ipak nije bio zlonameran, već uplašen čovjek’, rekla je.

‘Zamislite, ministar obrane Bosne, Hrvat, sam se javio mom odvjetniku i tražio da svedoči?! Ja sam ga odbila, zamislite, neće Đerić, a hoće Hrvat pa kako ću ljudima na oči?! Ni ljudi iz SDS-a, po Karadžićevom nalogu, također nisu smjeli svjedočiti u moju korist’, kazala je.

Njezin se odvjetnik savjetovao sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom koja je kazala kako žena u njezinim godinama za zločine koji joj se stavljaju na teret može dobiti i do osam godina zatvora. Plavšić je osuđena na 11 godina.