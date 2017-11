NAJGORI MONSTRUMI BALKANA: Tko je sve, uz Ratka Mladića, osuđen na doživotni zatvor zbog monstruoznih zločina u BiH

Unatoč njegovim ispadima i nastojanjima da se prikaže kao pozitivac koji je samo ‘branio svoje’, Ratku Mladiću jučer je izrečena kazna doživotnog zatvora zbog počinjenja genocida u Srebrenici i zločina protiv čovječnosti.

Mladića je optužnica teretila da je s bivšim predsjednikom RS-a Radovanom Karadžićem i drugim suradnicima te srbijanskim policijskim dužnosnicima sudjelovao u četiri udružena zločinačka pothvata čiji su ciljevi bili počinjenje zločina na nesrpskim stanovništvom na području čitave BiH i njihov progon, višegodišnji teror Sarajeva, genocid u Srebrenici u srpnju 1995. i uzimanje pripadnika UN-a za taoce.

Mladić je ujedno u šesti haški osuđenik koji je zbog monstruoznih zločina u BiH osuđen na doživotan zatvor. Prije njega istu su kaznu dobili Stanislav Galić, Ljubiša Beara, Vujadin Popović, Milan Lukić i Zdravko Tolimir. Na doživotan zatvor isprva je bio osuđen i Milomir Stakić zbog zločina u Prijedoru, ali mu je kazna smanjena na 40 godina.

Kako je kazna od 20 godina postala kazna doživotnog zatvora

Stanislav Galić osuđen je za zločine u Sarajevu u periodu od 10. rujna 1992. do 10. kolovoza 1994. godine kad je on bio na poziciji zapovjednika Sarajevsko-romanijskog korpusa. Direktno nadređeni tada su mu bili Ratko Mladić i Radovan Karadžić. Galić je isprva, 2003. godine bio osuđen na 20 godina zatvora, no tri godine kasnije Žalbeno vijeće Haškog suda odbilo je sve žalbene osnove Galićevih branitelja i prihvatilo jedinu žalbenu osnovu tužitelja ukinuvši mu tako kaznu od 20 godina i promijenivši je u kaznu doživotnog zatvora.



Galić je osuđen za djela nasilja čiji je cilj bio širenje terora među civilima, kršenje zakona i običaja ratovanja, ubojstvo kao zločin protiv čovječnosti putem snajperskog djelovanja, ubojstvo kao zločin protiv čovječnosti putem granatiranja, ostala nehumana djela koja nisu ubojstvo, a koja se smatraju zločinomprotiv čovječnosti putem granatiranja.

Istrebljenje muslimana

2010. godine izrečena je prva presuda Vujadinu Popoviću i Ljubiši Beari za zločine u Srebrenici, Žepi i Podrinju. Njih su dvojica, uz Dragu Nikolića, Radivoja Miletića i Vinka Pandurevića, koje je optužnica također teretila, dobila najvišu kaznu, onu doživotnog zatvora. Ta je kazna potvrđena i pet godina kasnije. Osuđeni su za zločine koji su se događali u srpnju 1995. godine kad je Popović bio šef osiguranja Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, a Beara načelnik Uprave za sigurnost Glavnog štaba VRS.

Sud je utvrdio da je u ovom slučaju postojao udruženi zločinački pothvat čiji je cilj bio pobiti sve vojno sposobne bošnjačke muškarce iz Srebrenice (genocid) te prisilno ukloniti muslimansko stanovništvo iz Srebrenice i Žepe.

Zatvorio 66 ljudi u kuću i zapalio je

Milanu Lukiću kazna doživotnog zatvora izrečena je prvi put još 2009. godine te je potvrđena 2012. Osuđen je za događaje koji su se događali od 1992.-1993. godine na području Višegrada. On je svoj nehumani pohod radio u suradnji s rođakom Sredojem Lukićem, višegradskim policajcem, koji je osuđen na 27 godina zatvora.

Milan Lukić proglašen je krivim za počinjenje progona, ubojstva, istrebljenja, ubojstvo, okrutno postupanje, kršenje zakona i običaja ratovanja te za druga nehumana djela kao zločine protiv čovječnosti. Utvrđena mu je i krivnja za šest zasebnih incidenata – na obali Drine otvorio je vatru na sedam muslimanskim civila pri čemu ih je petero ubijeno; u tvornici Varda pogubio je sedam muslimanskih civila, u Pionirskoj ulici zatvorio je 66 muslimanskih civila u kuću koju je potom zapalio pri čemu je ubijeno najmanje 53 ljudi; iz vatrenog oružja je usmrtio civilku Hajru Korić te je redovito premlaćivao zatočenike u logoru Uzamnici.

Između ostalog bio je i vođa zloglasnih Belih orlova i Osvetnika.

Genocid i prisilno premještanje

2015. godine potvrđena je i kazna doživotnog zatvora Zdravku Tolimiru za zločine počinjene u Srebrenici i Žepi 1995. godine kad je on djelovao kao pomoćnik zapovjednika i načelnik Sektora za obavještajno-sigurnosne poslove Gčavnog štaba VRS.

Tolimir jem kao član udruženog zločinačkog pothvata, proglašen krivim za genocid, udruženje radi počinjenja genocida, istrebljivanje, ubojstvo, progone i nehumana djela kroz prisilno premještanje.