NAJČUDNIJI INTERVJU U KARIJERI: ‘Trump Ameriku doživljava kao tvrtku, a sebe kao njezinog direktora’

Izdavač najtiražnijeg njemačkog dnevnog lista Bild Kai Diekmann opisao je svoj intervju s Donaldom Trumpom kao jedan od najneobičnijih intervjua u svojoj karijeri.

“Prije svega me iznenadila skromnost, ali i pretrpanost njegova ureda iz kojeg koordinira preuzimanje funkcije predsjednika”, rekao je Diekmann u razgovoru za dnevnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

“Sve je zatrpano novinama, posterima, fotografijama, ali i raznim sportskim rekvizitima. Jedino što ukazuje na ured budućeg predsjednika je nedavno ugrađeno neprobojno staklo”, kaže izdavač dnevnika Bild.

Dobro pripremljen i bez ikakve kontrole

On je primijetio kako tijekom 50-minutnog intervjua, kojeg je vodio zajedno s kolegom iz britanskog dnevnika The Timesa, Trumpova povjerenica za stratešku komunikaciju, koja je bila pristuna, nije niti jednom intervenirala.

“Trump je bio neočekivano dobro pripremljen. Sve brojke je iznosio iz glave”, rekao je Diekmann, ali je istodobno dodao kako “nije imao osjećaj” da je netko Trumpa pripremio na intervju, što je vidljivo i iz “direktnih odgovora” koji ukazuju na to da ih nitko prije toga nije kontrolirao.

“Nakon gotovo sat vremena razgovora stječe se dojam da Trump zaista SAD doživljava kao tvrtku čiji je on direktor i kao tvrtku u kojoj više ništa ne ide kako treba, ali zato je on tu da to ispravi”, prisjeća se Diekmann.

Izjave pune kontradikcija

Trumpove izjave bile su i pune kontradikcija. U jednom trenutku Trump politiku Angele Merkel prema izbjeglicama proglašava “čistim ludilom”, a u drugom trenutku ju opisuje kao fascinantnu političarku i jedinog sugovornika u Europi.

Diekmann je na kraju zaključio i kako je bilo vrlo teško “čisti trumpovski rječnik” prevesti na njemački. “To je jezik koji nema veze s političkom svakodnevicom”, zaključio je dugogodišnji glavni urednik Bilda.