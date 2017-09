‘NAJAVLJIVATI BLOKADE UNAPRIJED JE POGREŠNO’: Cerarova diplomatska ofanziva na Hrvatsku nailazi na kritike u Sloveniji

Velika diplomatska ofenziva Ljubljane koja je eskalirala najavom blokade hrvatskog članstva u OECD-u i sugestijama da slovenska politika ima još nekoliko “aseva u rukavu” kako bi prisilila hrvatsku vladu na implementaciju arbitražne presude o granici, poput moguće blokade pristupa Hrvatske Schengenskom prostoru, nailazi u Sloveniji i na neke kritike u medijima i kod političara u oporbi.

Sadašnji pristup koji su u arbitražnom sporu s Hrvatskom zauzeli premijer Miro Cerar i njegova vlada s kritičkim je tonovima u razgovoru za Slovensku televiziju analizirao Dimitrij Rupel, dugogodišnji ministar vanjskih poslova.

Rupel: Ako će blokirati Hrvatsku, neka to ne govore javno

“Ne želim u sadašnjoj situaciji ispasti narodni izdajnik i reći ću solidarno da su kritike hrvatskoj politici opravdane u cijelosti, ali mislim da je najavljivati blokade unaprijed pogrešno”, kazao je Rupel.



“U diplomaciji i međunarodnim odnosima ucjenjivanje ne prolazi dobro i ne nailazi na simpatije. Ako je državni vrh zaključio da će Hrvatsku blokirati, onda neka to napravi, samo neka o tome ne govori javno i neka to ne najavljuje unaprijed”, kazao je Rupel.

Posebno je pogrešno, dodao je, da je Slovenija blokadu hrvatskog ulaska u OECD najavila na međunarodnoj sceni, na konferenciji veleposlanika EU-a u Bruxellesu.

“Po mom se mišljenju to tako ne radi, za to imamo jaku diplomatsku mrežu i drugim državama problem koji imamo s Hrvatskom moramo predstavljati individualno”, kazao je nekadašnji ministar vanjskih poslova, danas blizak oporbenim strankama desnog centra.

Iako je arbitražna presuda “realnost” koju treba uvažiti, glavni je problem za Sloveniju po mišljenju Rupela to što je 2009. godine s Hrvatskom uopće zaključila arbitražni sporazum koji je Hrvatskoj omogućio ulazak u EU.

“Hrvatska će prihvatiti presudu jer je za nju povoljna”

“Nikakvi naši pritisci na Hrvatsku do sada nisu imali učinka, pa se je tako 2009. godine dogodio arbitražni sporazum koji je Hrvatskoj omogućio ulazak Hrvatske u EU, dok se s naše strane unatoč strašnoj diplomatskoj grmljavini nije dogodilo ništa”, kazao je Rupel u razgovoru za RTV Slovenija.

On zato odgovornim što granično pitanje s Hrvatskom nije riješeno drži tadašnjeg premijera, a danas predsjednika države Boruta Pahora.

“Meni se arbitražni sporazum od početka nije sviđao i mislim da je bio pogreška”, kazao je Rupel.

Dodao je kako smatra da će Hrvatska presudu arbitara unatoč sadašnjem “oklijevanju” na kraju prihvatiti jer je za nju “povoljna”, ali će pokušati sa Slovenijom pregovarati o režimu plovidbe u dijelu hrvatskog mora kroz koje je arbitraža Sloveniji dodijelila prolaz prema otvorenom moru. Prema mišljenju Rupela, Slovenija bi međutim do tada trebala djelovati na području Savudrijske vale, odnosno Piranskog zaljeva, te se “organizirati” kako bi mogla “zaštititi slovenske ribare” i preuzeti suverenitet na dijelu mora koje joj je pripalo arbitražnom presudom.

Izvorni krivac za pitanje granice je – Borut Pahor

Oštru retoriku Cerarove vlade u najnovijoj konfrontaciji oko arbitraže s Hrvatskom kritizira u ljubljanskom “Dnevniku” komentator Dejan Kovač. I on smatra kako je izvorni krivac što pitanje granice ni danas nije riješeno sadašnji predsjednik Borut Pahor jer je na početku svog mandata 2009. godine najavljivao da Hrvatska neće u EU ako prije toga ne riješi granično pitanje sa Slovenijom, koje je unatoč tomu i danas otvoreno.

“Pahor je tada kao premijer u bilateralni spor unio ucjenu kao međunarodni instrument. Ako je već tako postupio, onda je stvar morao nadograditi i nekim konkretnim rezultatom, umjesto da je svoje nasljednike na čelu vlade doveo u položaj da Europsku uniju prisiljavaju da takvu praksu unose u međunarodno pravo”, navodi Kovač u komentaru.

Ono što će ubuduće određivati odnose Slovenije i Hrvatske jesu “realpolitika” i tiha diplomacija, a ne “gromovnička” retorika koju zadnjih dana prakticira slovenska vlada, mašući kao prijetnjom Hrvatskoj slabim argumentom da ona ugrožava europsku vladavinu prava, navodi Kovač. On kao “istočni grijeh” u vezi slovensko-hrvatskih odnosa vidi odnos Slovenije prema Hrvatskoj u vrijeme hrvatskih pristupnih pregovora, kad je došlo do blokade zbog graničnih pitanja koja je otvorila tadašnja Pahorova vlada, a da to nije dalo rezultat koji je Slovenija očekivala.

“Da je 2009. pred ulazak Hrvatske u EU godine vodila tihu diplomaciju, Slovenija je mogla lakše ostvariti tzv. nacionalni pomorski interes, dok se danas od tog cilja politikom prijetnji udaljava: sama se predstavlja kao žrtva vlastite nespretnosti i politike ucjenjivanja i to čini na sav glas”, navodi komentator “Dnevnika” Dejan Kovač.

