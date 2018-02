NA SMRTI SAMACA RASTE CIJELA INDUSTRIJA: ‘Otvorio sam vrata i ugledao ga kako leži u smradu, a onda sam pozvao njih’

U Japanu je sve više starijih samaca za čiju smrt mjesecima nitko ne zna. A upravo na njoj raste cijela jedna industrija, jer kad je otkriju u pomoć zovu tvrtke specijaizirane za čišćenje prostora od umrlih.

Iz stana se širio nevjerojatan smrad. Na krevetu su bile vidljive smeđe mrlje na mjestu na kojem se nalazilo tijelo. Krevet, odjeća, pod…sve je bilo prekriveno kukcima i mušicama. No, svejedno da je muškarac umro tijekom ljeta i da je njegovo tijelo trunulo mjesecima situacija bi bila puno gora nego što je sada kada je umro tijekom zime.

“Na ljestvici od 1 do 10, ovo je četvorka”, komentira situaciju Akira Fujita, šef tima it tvrtke Next, koja čisti prostore nakon što u njima umru osamljeni ljudi.

Svaka zemlja ima ljude u kojoj stariji ljudi umiru sami, no ni jedna od njih nema takvo iskustvo kakvo ima Japan, zemlja u kojoj ljudi stare najbrže. Ondje je čak četvrtina populacije starija od 65 godina te je i dalje u porastu. Prema posljednjim procjenama godišnje samo umre čak 30 tisuća ljudi.



I osiguravateljske kuće imaju ponudu

S brojem umrlih raste i industrija koja se bavi čišćenjem prostora u kojima oni umru. Brojne tvrtke nude različite vrste usluga, a osiguravajuće kuće su počele prodavati police kako bi zaštitile ljude koje iznajmljuju stanove, piše The Washington Post.

Vlasnik stana s početka priče nije imao osiguranje i Nextu je platio 2250 dolara kako bi očistili stan i da bi ga on opet mogao iznajmiti. Stanar star 54 godine koji je u stanu boravio, stanarinu nije plaćao nekoliko mjeseci, pa je vlasnik zgrade krenuo u provjeru da vidi što se događa. Kada je otvorio vrata, 54-godišnjeg Hiroakija lyinga nišao je na stvaričan prizor nesretnog čovjeka koji mrtav leži na krevetu, u smradu i smeću.

Tada je u priču uskočio Next. Izbacili su krevet, prazne limenke i boce, posude od gotove hrane, te mjesecima stare novine pokupili su u vreće za otpad, očistili kupaonicu, uklonili stvari tad već bivšeg stanara i krenuli u akciju uklanjanja dijela uništenog poda.

Lokalne novine pune vijesti o smrtima samaca

Dokumentacije je pokazala da je Hiroaki bio rastavljen te da je više od 20 godina radio kao sistemski inženjer. Nije poznato kako je umro, i zašto tako mlad, no u stanu je pronađena gomila lijekova.

Lokalne novine pune su tekstova o takvim smrtima. Mahom je riječ o rastavljenim starijim muškarcima. Da nešto nije u redu primjeti se tek kad im se napune poštanski sandučići ili kad prestanu plaćati stanarinu.

Kumiko Kanno koja je napisala knjigu o “usamljenim smrtima” kaže kako se muškarci nakon umirovljenja osamljuju, gube kontakt sa sebi bliskim ljudima i izoliraju se te je krajnji ishod nerijetko smrt za koju nitko ne zna.

Vlasti potiču susjede da provjeravaju jedni druge te su čak i pokrenuli projekt kojim obilaze starije ljude, no sve to nije dovoljno da se slučajevi poput Hiroakijevog ne bi događali.