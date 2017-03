NA DVA KVADRATNA KILOMETRA ŽIVI OKO TISUĆU LJUDI: Najnaseljeniji otok na svijetu ima neobičnu povijest

Maleni otok Migingo jedan je od najnaseljenijih na svijetu jer na samo dva kvadratna kilomtera živi oko tisuću ljudi.

Službeno tamo živi 131 stanovnik, no lokalci tvrde kako ih je zapravo deset puta više, što je vidljivo i na fotografijama otoka prilično neobične povijesti.

Dio ljudi tvrdi kako su na otok došla dva kenijska ribara Dalmas Tembo i George Kibebe 1991. godine, a zatim su počeli stizati i drugi stanovnici te je potom započela borba za taj ribom bogati prostor, piše Oddity Central.





Maleni rat na malom otoku

Migingo se nalazi na jezeru Victoria u Africi između Kenije i Ugande. On je tehnički na području Kenije, no vlasti Ugande tvrde da su ribari lovili na njihovom području. Taj maleni rat svoj je vrhunuca dosegao 2008. kad je Uganda poslala vojsku na Migingo kako bi evakuirala kenijske ribare te zauzela otok. Napetosti su bile jake sve do 2016. kad su se Uganda i Kenija konačno dogovorili da obje ubiru poreze te šalju svoju vojsku da obrane otok od pirata.

Legenda o demonu

Najzanimljivija činjenica u ovoj priči jest ta da tik uz Migingo postoji mnogo veći, ali potpuno nenaseljen otok Usingo. Priča se kako na njemu živi demon, zbog čega se ribari boje tamo živjeti. Također, pirati rjeđe napadaju Migingo koji je dobro čuvan.

Lokalno stanovništvo kaže kako napadi pirata nisu prečesti, već da im tek jednom mjesečno otmu ribu i gorivo.