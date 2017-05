NA DANAŠNJI DAN PRIJE 24 GODINE UBIJENI SU SARAJEVSKI ROMEO I JULIJA: ‘Boško je prvi pao, Admira je dopuzala do njega i zagrlila ga’

Sarajevske “Romea i Juliju”, Boška Brkića i Admiru Ismić, na današnji su dan prije 24 godine rastavili snajperski hici.

U 17 sati 18. svibnja 1993., prije točno 24 godine, nesretno je završila jedna velika ljubav, koja je postala metaforom rata u Bosni i Hercegovini.

Srbin Boško Brkić osam je godina bio u vezi s Bošnjakinjom Admirom Ismić kad je počeo rat u BiH. On je s roditeljima mogao otići iz opkoljenog Sarajeva, ali svoju voljenu nije htio ostaviti.

“Samo nas metak može razdvojiti”, govorila je Admira.



Vršnjaci, tada 24-godišnjaci, maštali su kako da se dokopaju druge strane Miljacke, što je za njih značilo slobodu. Željeli su doći do Grbavice koju su u to vrijeme držali Srbi. Planirali su u Beograd pa dalje izvan zemlje. Taj dan Admirina majka Nedreta je plakala, a otac Zijo nije htio govoriti jer se nije slagao s tim da krenu. No, Admira nije željela ostaviti svoju jedinu ljubav.

Vjerovali su da je na snazi obustava paljbe kad su oko 17 sati krenuli iz grada, no na mostu je Boška pogodio snajper i ubio ga na mjestu. Drugi je metak pogodio Admiru, koja je dopuzala do muškarca kojeg je voljela, zagrlila ga i umrla. Fotografija njihovih zagrljenih tijela na Vrbanja mostu obišla je svijet.

“Boško je prvi pao, ona je dopuzala do njega i zagrlila ga. Tako su umrli”, ispričala je Boškova majka Radmila, koja nikad nije saznala s koje strane su pucali na mladi par jer nikada nije pokrenuta istraga.

“Boško i Admira hodali su najmanje 500 metara desnom obalom Miljacke, potpuno izloženi pogledima vojnika s obje strane. Nakon što su prešli liniju pod kontrolom bosanske strane i krenuli prema naselju Grbavica pod kontrolom Srba, netko ih je pogodio”, napisao je američki reporter i ratni izvjestitelj Kurt Schork, koji je svijetu prenio priču o njihovoj tragičnoj ljubavi.

Njegov članak, koji je objavio Reuters 23. svibnja 1993., obišao je cijeli svijet i pretvorio ljubav Srbina i Bošnjakinje u legendu.

Njihova su tijela na mostu ležala osam dana, jer su se nalazila na “ničijoj zemlji”. Naposljetku ih je Vojska RS pokopala na groblju u Lukavici, a Admirini roditelji poslije rata su prebacili njihova tijela u Sarajevo. Admira i Boško sahranjeni su tako jedno pored drugog na sarajevskom groblju Lav.

Zanimljivo, nakon što je Reutersov izvjestitelj Kurt Schork poginuo u Sierra Leoneu 2000. godine, njegov je pepeo podijeljen na dva dijela. Jedan je dio pokopan pored njegove majke u Washingtonu, dok se druga polovica nalazi pored groba Boška i Admire u Sarajevu.