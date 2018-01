MUSLIMAN KOJEG JE 1993. SPASIO SRBIN SRĐAN ALEKSIĆ: ‘Učim djecu da budu kao on. Sve što je Srđan radio neka rade i oni’

Prije 25 godina umro je Srđan Aleksić, Srbin iz Trebinja koji je tijekom rata obranio muslimana Alena Glavovića i to platio glavom. Učim djecu da budu kao Srđan, kaže danas Glavović

Srbin iz Trebinja, Srđan Aleksić, koji je u ratu obranio muslimana Alena Glavovića, umro je prije točno 25 godina, a Glavović danas kaže da djecu odgaja da budu baš kao pokojni Srđan.

Nasmrt ga pretukli pripadnici njegove vojske

Sve se dogodilo 21. siječnja 1993. godine. Srđan Aleksić bio je tada pripadnik Vojske Republike Srpske, a toga je dana stao u obranu muslimana Alena Glavovića. Aleksića su zbog toga pretukli pripadnici iste vojske kojoj je i sam pripadao, njih nekoliko, a zbog ozljeda je Srđan pao u komu i nakon nekoliko dana umro. Glavović danas kaže da se Srđana sjeti svakog dana, čak i nakon što je prošlo već 25 godina. On danas živi u Švedskoj i ima dvoje djece, no unatoč proteku vremena, kaže da mu je još uvijek jako teško, a tu će ranu osjećati do kraja života.





Svoju je djecu, koja su danas već odrasla, uvijek učio da slijede njegov put pa je s njima svake godine obilazio Srđanov grob u Trebinju. ‘I djeca će slijediti moj put, normalno. Tako bi trebalo biti, a što će biti za 20 godina nitko ne zna’, rekao je Glavović za B92.

‘Ljudi su se prije rata poznavali po dobroti’

Prije rata, priča Glavović, imena u Trebinju nisu ništa značila i svi su se družili zajedno. Kasnije nije više bilo tako.

‘Ljudi su se poznavali po dobroti, ali i svatko je svakoga znao, mali je to grad. Svake godine odem u Trebinje, a imam prijatelje iz Beograda, Bjelovara, Podgorice, Novog Sada… Svi mi dođemo ljeti u Trebinje i budemo zajedno. Ima prave raje, normalno, ali ne toliko kao ranije. Nikada prije nije bilo problema. A ti što su ubili Srđana su bili van Trebinja, nisu pravi Trebinjci. Vodili su me u zatvor. Bio sam u kavani, maltretirala su me dvojica i poveli me u zatvor zbog mog imena. Tu se našao Srđan, usprotivio im se. Odveli su me do pijace gde je bila stanica policije. Onda me je jedan oborio, četvorica su skočila, a Srđan me spasio. Njega su izmlatili ispred policijske stanice’, ispričao je Glavović o kobnom danu 1993.

‘Sve što je Srđan radio neka rade i oni, neka brane sve’

Kasnije je čuo da se samo jedan od vojnika koji je Srđana izmlatio kasnije pokajao, i to prije svoje smrti. Ostalima je dosuđeno po 28 mjeseci zatvora, a Alen Glavović kaže da ne zna jesu li oni uopće išli u zatvor, a smatra da je kazna u svakom slučaju premala. On je nakon toga otišao u Crnu Goru, a ubrzo i u Švedsku. Srđanov otac Rade Aleksić danas kaže da je njegov sin umro vršeći svoju dužnost, ali ipak ga ne smatra herojem, kao mnogi, već za njega kaže da je bio običan momak. Srđanov se otac često čuje i vidi s Alenom, koji svoju djecu, kaže, odgaja da budu kao Srđan.

‘Sve što je Srđan radio neka rade i oni. Neka budu pošteni, dobri i vrijedni. Neka ne daju na sebe i na drugoga, neka brane sve’, kaže Glavović za B92. Danas više ne bi mogao živjeti u Trebinju jer nema posla, a vratio bi se jedino u slučaju ponude posla s plaćom od koje može živjeti. Danas su tenzije u regiji, smatra Alen, političke, a smatra da se od rata nije puno toga promijenilo.