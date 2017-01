MUŠKARAC NESTAO U SNJEŽNOJ OLUJI! Njegov brat u panici: ‘Ništa se nije vidjelo, dovikivali smo se, čuo sam ga’

Policajci i gorska služba spašavanja kod Niša već četvrti dan tragaju za Nenadom Radićem koji je nestao u snježnoj oluji, piše Blic.

“Brata volim najviše na svijetu, ne gubim nadu da je živ i da ćemo ga pronaći. Roditelje smo izgubili u mladosti i od 1996.godine on mi je jedina obitelj”, kaže Milibor Radić (35) brat Nenada Radića (32) iz Gornjeg Komrena koji je 6. siječnja nestao u strašnoj snežnoj mećavi kod niškog sela.

Braća su se s dvojicom prijatelja u jutarnjim satima uputili u šumu po badnjake, a kako im je ondje traktor ostao zarobljen u snijegu, odlučili su se vratiti pješice. Na svega kilometar od prvih kuća Nenadu se u mećavi izgubio svaki trag.

KAOS I U SRBIJI: Snježno nevrijeme prouzročilo lančane sudare, brojna sela ostala bez vode



Krenuli bez njega

“Nikada nisam vidio veće nevrijeme. Neša je vozio traktor, a mi smo bili u prikolici. Mi smo u šumi pili vino, on nije pio jer ne pije alkohol. Traktor nije mogao kroz smet i morali smo pješice. On je htio ispustiti vodu iz hladnjaka da ne bi smrzla. Rekoh mu, pusti traktor daj da spašavamo živote, dobit ćemo hipotermiju. Imali smo osjećaj da je minus 40 stupnjeva Celzija jer je puhao strašan vjetar. Mećava je bila tako jaka da se na metar i pol ništa nije vidjelo”, priča Milibor dodajući kako su dvojica prijatelja već krenuli pješice natrag. I on je krenuo za njima.

“Mislio sam i Nenad će za nama svaki tren. Dovikivali smo se, čuo sam da mi odgovara ali nisam mogao ocijeniti koliko je udaljen. Morali smo ući u jednu kolibu da se zgrijemo, zapalili smo vatru, a ja sam od umora zadrijmao nekoliko minuta kada me je netko probudio. Morali smo krenuti kako se ne bi smrzli. Mislio sam on je već otišao kući koja je nešto više od kilometer od tog mjesta”, priča Milibor dodajući kako njegov brat poznaje teren. Kada je stigao kući Milibora je svladao san, a kad se probudio i da brata nema zvao je policiju.

Policija i gorska služba unatoč temperaturi od minus 15 proteklih su dana pretraživali područje gdje je posljednji put zabilježen signal Nenadovog mobitela. Pretražili su korito zaleđenog potoka, njive, grmove, bunare… no nisu ga našli.