MURDOCHOVA PORUKA ZUCKERBERGU: ‘Facebook bi trebao plaćati pouzdane medije’

Medijski mogul Rupert Murdoch u ponedjeljak je pozvao Facebook da “pouzdanim” medijskim kućama isplaćuje sredstva, slično modelu kojim se koriste kabelske tvrtke.

Njegove izjave dolaze nekoliko dana nakon što je čelnik Facebooka Mark Zuckerberg rekao da će ta društvena mreža prioritizirati “pouzdane” vijesti na svojim stranicama, identificirajući visokokvalitetne izvore i boreći se protiv dezinformacija.

“Facebook i Google su popularizirali uvredljive izvore vijesti kroz algoritme koji su profitabilni za te platforme, no inherentno nepouzdani”, priopćio je Murdoch, čelnik News Corpa, korporacije u čijem su vlasništvu, osim niza australskih, mediji poput američkih Wall Street Journala i New York Posta, te britanskih The Suna i The Timesa.



Murdoch je istaknuo kako su korektivne mjere koje su Facebook i Google zasad predložili “neodgovarajuće – komercijalno, društveno i novinarski”.