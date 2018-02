MRAČNE TAJNE NAJDRAŽEG PUTINOVOG TAJKUNA: Objava jedne eskort-dame na Instagramu izazvala veliki politički skandal

Snimke koje je bivša ljubavnica ruskog tajkuna Olega Deripaske objavila na instagramu, pa ih uklonila, kompromitiraju jednog od najbogatijih ruskih tajkuna Olega Deripasku te zamjenika premijera medvedeva, Sergeja Prihodka, kojeg smatraju sivom eminencijom ruske politike

Rusiju potresa politički skandal u čijem je središtu Oleg Deripaska, aluminijski magnat i jedan od najbogatijih Rusa blizak predsjedniku Vladimiru Putinu. No, Deripaska nije sam u ovome skandalu. Uz njega se još spominju Nastja Ribkova, eskort-dama po kojoj je skandal dobio naziv “Ribkgate” te Sergej Prihodko, zamjenik ruskog premiejra Dmitrija Medvedeva.

Sve je, kako piše Blic, počelo kada je Ribkova na svome Instagramu objavila, a kasnije uklonila fotografije s lanjskog krstarenja u Norveškoj na kojem je bila s Deripaskom, Prihodkovim i skupinom djevojaka.

Tajkun i politički moćnik ogovarali američke političare

Osim fotografija, Ribkova je objavila i zvučnu snimku na kojoj se jasno čuje kako Deripaska i Prihodko na tom krstarenju razgovaraju o odnosu Rusije i SAD te sankcijama koje je Washington nametnuo Moskvi. Na snimci se čuje kako Deripaska ismijava Victoriu Nuland, bivšu zamjenicu američkog državnog tajnika koja je s te dužnosti otišla početkom ove godine.

Fotografije i snimci koje je Ribkova objavila nakon krstarenja u kolovozu prošle godine stajali su na Instagramu sve do 8. veljače ove godine, a nakon što su privukle pažnju Alekseja Navaljnog, ruskog oporbenog političara i jednog od najoštrijih Putinovih kritičara. On je u 25-minutnoj snimci objavljenoj na svome blogu iznio niz detalja o Deripaski, optuživši ga, među ostalim, za korupciju i posredničku ulogu u navodno rusko miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. godine.

“Tatica” Prihodko siva je eminencija ruskog režima

Navaljani je u svome videu pokazao fotografije koje je Ribkova potom obrisala s Instagrama te pročitao ulomke iz njezine knjige, točnije svojesvrsnog vodiča pod naslovom “Kako zavesti milijardera” u kojoj je opisala detalje svoje navodno jednogodišnje veze s Deripaskom. U knjizi su imena promijenjena, no Navaljni tvrdi da je Deripaska u stvari lik pod imenom Ruslan (njegova kompanije zove se Rusal) dok je Pirhodko u toj knjizi “Tatica”.

“Tatica” je siva eminencija režima. Richelieu (francuski kardinal i moćnik s konca 16. stoljeća, nap.a.) našeg vremena. Teško da postoji neka informacija na internetu o njemu, ali od vremena Borisa Jeljcina on je zamjenik premijera ili radi u predsjednikovoj administraciji. On piše predizborne govore, ima mnogo nagrada. On je jedini kojeg predsjednik nije otpustio, dugogodišnji član vlade, u vrhu je od devedesetih. Zato ga zovu “Tatica”. On je odgovoran za vanjsku politiku Rusije i jako je utjecajan”, dio je knjige koju je Navaljni citirao na svome blogu uz komentar da je zapravo riječ o “kopiranoj Prihodokovoj biografiji” budući da se nitko osim njega ne uklapa u taj opis.

Cijeli život u politici, a imovina mu tajkunska

Za Navaljnog je činjenica da su Deripaska i Prihodko zajedno bili na krstarenju s djevojkama još jedan dokaz tajkunove bliskosti s Kremljom. Navaljni kaže kako je već sama činjenica da je Deripska ugostio visokog vladinog dužnosnika na jahti uz nekoliko prostitutki koje je sam platio – mito. Kao dokaz da Prihodko uzima mito od milijardera, Navaljni podastire popis njegove imovine na kojoj su luksuzni stanovi te vila od 1.580 četvornih metara s poslugom i osiguranje, iako se ovaj nikada nije bavio ikakvim biznisom.

Navaljni također tvrdi da je Deripaska plaćao i američkog lobistu, republikanca Paula Manaforta kada je ovaj 2005. godine počeo zagovarati interesa Putina i Kremlja.

“Zašto bi bivši šef kampanje američkog predsjednika podnosio izvješće jednom ruskom oligrahu? Zato što su ta izvješća bila za Kremlj, Putina, FSB, a Deripaska ih je jednostavno prenosio kao agent. Na koncu, on je jako blizak Putinu”, ustvrdio je Navaljni.

Vlast zabranila video oporbenog vođe

Kremlj je na tvrdnje Navaljnog reagirao zabranom njegovog videa, navodno uz obrazloženje da je objavio povjerljive informacije. Sam Deripaska podnio je tužbu protiv Ribkove i Navaljnog.

Deripaskino bogatstvo procjenjuje se na više od pet milijardi dolara. Suvlasnik je austrijske građevinske kompanije Strabag koja posluje i na ovim prostorima.

