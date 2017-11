MOSTAROM JE JUČER VLADALA TIŠINA: ‘Možda sada netko smatra da je pobjednik, ali znamo da to nije točno. Nitko nije pobjednik’

Nakon što je na haškom sudu izrečena presuda za šestoricu nekadašnjih čelnika HR HB-a, zbog čega se ispijanjem otrova u sudnici ubio general Slobodan Praljak, stižu reakcije sa svih strana, a u Mostaru vlada tišina.

Presuda se pratila u istočnom i zapadnom dijelu Mostara, a reakcije su različite.

Presuda cijelom hrvatskom narodu?

Deutsche Welle piše kako kod bošnjačkih stradalnika nema euforije te da kažu da je to presuda cjelokupnom hrvatskom narodu.

Član Udruženja logoraša Mostar Edin Batlak rekao je iz perspektive žrtve rata, da ova presuda ne može i nikada neće biti presuda cjelokupnom hrvatskom narodu.



‘Ovo je presuda pojedincima koji su bili na čelu strukture Herceg-Bosne, jednoj pogrešnoj politici i lošem vremenu. Posljedice iz ovoga treba izvući politika koja i danas ustrojava na matrici iz perioda 1991.-1995. godine’, rekao je.

Dodaje i da to što neki političari prebacuju odgovornost na kompletan narod nije dobro i ističe da osobna krivica nikad ne može biti krivica cijelog naroda.

Da je presuda individualna i da nisu svi Hrvati zločinci smatra i nekadašnji ratni zarobljenik Ibrahim Badžak.

‘Nama, Bošnjacima u Mostaru, živjeti je s Hrvatima, a što kraj mene živi čovjek koji me odveo u logor, on je to morao uraditi’, kaže Badžak.

‘Presuda je zločinačka prema svakom časnom predstavniku HVO-a’

Da je presuda šestorci očekivana smatra novinar i urednik mostarskog Radija Gradska Mreža, Faruk Kajtaz. On kaže da se u tom slučaju pojavilo puno dokaza, no iznenađuje jedino što je rušenje Starog mosta opravdano ‘legitimnim vojnim ciljem’. Ističe da je Stari most imao simbolično značenje za Mostar.

Nakon što je ranija presuda šestorki potvrđena, sazvana je i izvanredna sjednica Hrvatskog narodnog sabora, na kojem je HNS poručio da je presuda za njih neprihvatljiva i pravno neutemeljena.

‘Rekao bih da je zločinačka prema svakom časnom predstavniku HVO-a’, rekao je hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović i dodao da je presuda pokušaj derogiranja povijesti BiH.

Kada je pak riječ o smrti Slobodana Praljka, Čović je to nazvao ‘konačnom i časnom žrtvom za ono što je hrvatski narod preživio u godinama rata’.

Presudom je razočaran i predsjednik HDZ 1990 Ilija Cvitanović, a haški je tribunal nazvao političkim sudom koji ne sudi po pravdi.

‘Stravična je poruka dovesti hrvatski narod u poziciju udruženog zločinačkog poduhvata i u goru ravan nego je Ratko Mladić“, kaže Cvitanović.

Politička presuda: ‘Nitko nije pobjednik’

Predsjednik Glavnog vijeća HZHB-a Vladimir Šoljić kaže da je činjenica da je HVO počinio daleko manje zločina nego Armija BiH, a i on se slaže da se radi o političkoj presudi.

‘Možda sada netko smatra da je pobjednik, ali znamo da to nije točno. Nitko nije pobjednik i moramo nastaviti živjeti i gledati u budućnost s ostala dva naroda’, dodao je Šoljić, piše Deutsche Welle.

Bivši logoraš Mirko Zelenika kaže da je razočaran i ogorčen time što bošnjački lideri jačaju međunarodne tenzije i njeguju mržnju.

‘Ovakva presuda je i strašna uvreda prema nama, hrvatskim logorašima i stradalnicima rata jer su naše patnje i stradanja zanemareni’, kaže Zelenika.

Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju jučer je, u okviru žalbene presude bosanskohercegovačkoj šestorici, utvrdilo da je postojao međunarodni oružani sukob u BiH i stanje okupacije, a potvrdilo je i postojanje hrvatskog udruženog zločinačkog pothvata s ciljem etničkog čišćenja dijelova BiH. Predsjedniku vlade Herceg-Bosne Jadranku Prliću potvrđena je kazna zatvora od 25 godina, bivšem ministru Bruni Stojiću potvrđena je kazna od 20 godina zatvora, dok je bivšem načelniku Glavnog stožera HVO-a Slobodanu Praljku također potvrđena kazna od 20 godina.

PREMINUO JE SLOBODAN PRALJAK! Nakon što je popio otrov u haškoj sudnici, general HVO-a umro u bolnici