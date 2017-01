MOGLO JE BITI I KRVAVIJE: Krvnik koji je počinio masakr na Floridi planirao napasti New Yorku na Staru godinu?

Napadač koji je u petak otvorio vatru u međunarodnoj zračnoj luci Fort Lauderdale-Hollywood na Floridi i pritom ubio pet te ranio osam osoba originalno je planirao napasti u New Yorku, pokazuju novi podaci.

Esteban Santiago (26), u petak je počeo nasumično pucati na ljude kod prijama prtljage u međunarodnoj zračnoj luci Fort Lauderdale-Hollywood. Ovaj ratni veteran ubio je pet, a ranio osam osoba, dok je još tridesetak osoba prebačeno u lokalne bolnice zbog lakših ozljeda poput prijeloma i ogrebotina nastalih u kaosu i panici tijekom napada.

MASAKR NA AERODROMU U FLORIDI, MLADIĆ HICIMA IZ PIŠTOLJA UBIO NAJMANJE PET LJUDI: ‘Pognuo sam glavu i pomolio se’

No, kako piše ABC, američke službe otkrile su kako je originalno planirao putovati u New York. Za Staru godinu rezervirao je let za New York, no iz nepoznatog razloga otkazao je rezervaciju i nekoliko dana kasnije kupio kartu za Floridu. Njujorške protuterorističke službe istražuju njegov plan kao i je li htio ostati u New Yorku ili se tamo prebaciti na drugi let. Vjeruju kako su česte ophodnje i velik broj policajaca u najvećem gradu SAD-a obeshrabrile napad u New Yorku.



Esteban Santiago uhićen je nakon pucnjave. Santiago je rođen u New Jerseyu, a služio je u nacionalnim gardama Puerto Rica i Aljaske. Godine 2010. i 2011. bio je raspoređen u Iraku i primio je više vojnih priznanja prije nego je prebačen u neaktivne rezervne snage, objavio je Pentagon.

Izgubio razum u Iraku

OBITELJ KRVNIKA: ‘Izgubio je razum u Iraku, uvjeren da mu ISIS i obavještajci kontroliraju um…’

Santiago je nakon povratka iz Iraka sam zatražio psihoterapiju, bio je i hospitaliziran na nekoliko dana, no stručnjaci mu očito nisu uspjeli pomoći. Bryan je sa svojim bratom redovito komunicirao do prije mjesec dana, kada je ovaj prestao odgovarati na poruke i pozive.

U siječnju 2016. Santiago je uhićen i optužen zbog napada i kriminalnog ponašanja nakon svađe s djevojkom u Anchorageu na Aljaski gdje je živio s njom i njihovim malenim djetetom. Prema policijskom izvješću navodno se počeo derati na djevojku koja se zaključala u kupaonicu, nakon čega je razbio vrata, počeo je daviti i udario je u glavu. Otišao je prije dolaska policije. Dobio je uvjetnu kaznu za napad i trebao se javiti na sud u ožujku ove godine.

‘U glavi nije bio dobro. Činio se normalan u nekim trenucima, ali u drugim trenucima bio je potpuno izgubljen. Promijenio se’, rekla je njegova teta, Maria Ruiz Rivera u intervjuu za CNN te dodala da je Santiago ‘često imao vizije’ te da ‘izgleda da je izgubio um’,

Njegov brat, Bryan Santiago, također vjeruje da je masovna pucnjava u kojoj je Esteban ubio petoro ljudi posljedica psihičkih problema koje je razvio nakon služenja u Iraku.

Ispraznio čitav šaržer

OTKRIVENO TKO JE UBOJICA S FLORIDE KOJI JE POBIO PETERO LJUDI: ‘Vratio se kao druga osoba i napravio zlo’

Marlin Ritzman, specijalni agent FBI-a u Anchorageu izjavio je da je Santiago u studenom došao u njegov ured i rekao da vjeruje da mu um kontroliraju američka obavještajna služba i ISIS. Bio upućen na lokalnu policiju koja ga je uputila na liječnički pregled te na psihološku evaluaciju.

‘Santiago je imao terorističke misli i vjerovao je da na njega utječe ISIS’, rekao je policijski zapovjednik iz Anchoragea Chris Toley te dodao kako je Santiago tada sa sobom nosio pištolj, za koji je imao legalnu dozvolu, ali mu je po proceduri FBI-a oduzet i predan lokalnoj policiji. Policija mu ga je vratila nakon što je prošao mentalnu evaluaciju.

Istražitelji vjeruju da je to isti pištolj kojim je u zračnoj luci u Fort Lauderdauleu ubio petoro ljudi u petak.

Policija je objavila kako je tijekom masakra u zračnoj luci ispraznio čitav spremnik te stavio novi kako bi nastavio pucati.