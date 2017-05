MOĆNI RUSKI ODGOVOR AMERIKANCIMA: S novom krstarećom raketom Suhoj PAK FA može postati ‘ubojica brodova’

Napredna krstareća raketa AS-X-20 Harpoonsky postala je dio arsenala ruskog borbenog zrakoplova pete generacije Suhoj PAK FA koji se nalazi u fazi testiranja kako bi uskoro mogao stupiti u službu.

Krstareća raketa AS-X-20 Harpoonsky je ruski odgovor na američku raketu Harpoon, no ruska je lakša, kraća i može biti razmještena na kopnu, na zrakoplovima i helikopterima, te je gotovo nevidljiva za proturaketne štitove. S ovom bi raketom PAK FA (T-50) mogao postati univerzalni borbeni zrakoplov, piše hrvatsko izdanje portala Russia Behind The Headlines (RBTH).

Pandan američkim krstarećim raketama Harpoon

Prema riječima neovisnog vojnog analitičara Prohora Tebina, te su rakete pandan američkim raketama Harpoon. No, Tebin dodaje da je “Rusija uvijek imala prednost nad SAD-om u razvoju protubrodskih raketa” pa se slaže i s etiketom “ubojice brodova”, koju su ruski mediji nadjenuli zrakoplovu PAK FA opremljenim ovom raketom.

Isti analitičar dodaje da bi supersonične rakete Jakont (varijacija rusko-indijskog BrahMos) bile učinkovitije protiv teških ratnih brodova.



“U tom je pogledu AS-X-20 Harpoonsky namijenjen jednostavnijim zadacima te bi se mogao pripremiti za izvoz”, rekao je Tebin za RBTH Hrvatsku.

Leti na 15 metara i ima domet do 260 kilometara

Harpoonsky ima domet od 7 do 260 kilometara i može biti ispaljen kao plotun u razmaku od tri sekunde, a prema dostupnim izvorima, veličina te krstareće rakete omogućuje njeno ispaljivanje sa širokog raspona nosača, uključujući helikoptere (jedan od najnovijih je Ka-52), brodove, bespilotne letjelice i borbene zrakoplove. Također može biti ispaljena iz univerzalnog bacača koji se koristi za krstareće rakete Klub i hipersonične rakete Cirkon.

Nakon lansiranja Harpoonsky leti na visini od 15 metara i zaranja na samo 2-4 metra kada se približi cilju. Usmjeravaju ga i satelitski podaci i vlastiti pasivni radarski sustav. Raketa ne skenira područje, ali hvata impulse koje emitiraju radari naciljanih brodova što Harpoonsky čini potpuno nevidljivim.

Integracija koja će PAK FA učiniti moćnijim

Andrej Frolov, glavni urednik časopisa Eksport vooruženij, kaže kako bi integracija rakete Harpoonsky omogućila zrakoplovu PAK FA da u potpunosti zamijeni zrakoplove prethodnih generacija te od njega napravila višenamjenski borbeni zrakoplov koji se može boriti protiv bilo kojeg zračno, kopnenog ili morskog protivnika.

Glavni suparnici Suhoja PAK FA su američki F-35 i F-22 te kineski Chengdu J-20 i Shenyang J-31. Taj zrakoplov košta oko 50 milijuna dolara, a trenutačno njih šest prolazi fazu ispitivanja kako bi mogao biti uključen u Zračno-svemirske snage Ruske Federacije u razdoblju 2017.-2018. godine.

Mnoge komponente novog borbenog zrakoplova koriste se i na zrakoplovima Su-30SM i Su-35S, a početkom 2020-ih PAK FA bi mogao dobiti radarski sustav koji mu omogućava da vidi ‘stealth’ zrakoplove s većih udaljenosti.

