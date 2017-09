RAZORNI URAGAN IRMA UNIŠTIO KARIBE: Raste broj poginulih, a sve je veća opasnost i od izbijanja velike epidemije

Razorna oluja pete kategorije praćena vjetrovima koji pušu i do 300 kilometara na sat, žestoko se obrušila na nekoliko manjih otoka na sjeveroistočnom dijelu Kariba među kojima su Berbuda, Sveti Martin i Britanski Djevičanski otoci rušeći stabla, krovove, kuće i izazivajući štetu ogromnih razmjera.

Uragan Irma prošao je u četvrtak pokraj Dominikanske Republike na putu prema Haitiju nakon što je poharao niz karipskih otoka i usmrtio najmanje deset ljudi te se kao najjača oluja u povijesti kreće prema Floridi. “Oko” Irme brzo se kreće zapadno-sjeverozapadno od sjeverne obale Dominikanske Republike, nešto sjevernije od Haitija, priopćio je Nacionalni centar za uragane (NHC).

Središnji dio uragana na sreću nije izravno pogodio Portoriko, prošavši u četvrtak sjeverno od te otočne države i praćen jakim vjetrovima i obilnom kišom udario u američki teritorij. Troje ljudi je poginulo, a oko dvije trećine stanovništva je ostalo bez električne energije.



Uragan Irma, nakon što je opustošio područje Kariba, ostavivši iza sebe najmanje 14 mrtvih osoba, prije nekoliko sati udario je u otoke Turks i Caicos te se kreće prema Bahamima, piše BBC.

Predviđa se da će nakon Bahama pogoditi Kubu, a potom krenuti prema gusto naseljenom jugu Floride.

Snažani vjetrovi i visoki valovi ozbiljno su zaprijetili britanskom prekomorskom području koje se s uraganom pete kategorije susreće po prvi puta u životu. Uragan koji je 2010. zadesio Haiti nije bio toliko jak, a izazvao je štetu koja se još dan danas popravlja.

Više od 5000 ljudi naređeno je da hitno napuste područje južne Floride za koju se očekuje da bi je uragan mogao pogoditri već u nedjelju.

Vjetrovi lagano oslabjeli

Posljednja merenja pokazala su da je uragan malo oslabio, no i dalje je praćen vjetrovima karakterističnim za uragan pete kategorije. Snaga vjetra trenutno iznosi 270 kilometara na sat, a stručnjacis e nadaju da će do nedjelje, kada bi uragan trebao stići do područja Floride, još malo oslabjeti.

Procjenjuje se da je uragan Irma do sada prošao kroz područje na kojem živi 1,2 milijuna ljudi, a procjenjuje se da bi do karaja svojeg trajanja mogao obuhvatiti područje na kojem stanuhe više od 26 milijuna ljudi, priopćio je Crveni križ.

Također, pojavila se velika bojazan od mogućeg izbijanja epidemija na područjima na kojima je zbog uragana oštećena ili prekinuta usliga pitke vode i na područjima na kojima nema sanitarnih službi. Američki su dužnosnici već upzorili da bi broj smrtno stradali od posljedica ovog razornog uragana mogao biti drastično veći od ovih prvih predstavljenih brojki.

Do Floride u nedjelju

Očekuje se da će Irma u nedjelju najvjerojatnije udariti na Floridu kao vrlo snažna oluja 4. kategorije, a naleti vjetra i poplave očekuju su još 48 sati nakon glavnog udara. U području Miamija i Fort Lauderdalea došlo je do nestašice benzina, nakon što se prodaja upeterostručila od uobičajene norme. U međuvremenu su se iznad Atlantika formirala dva nova uragana, Katia i Jose.

Irma je uragan pete, maksimalne kategorije već 33 sata, što je najduže zabilježeno vrijeme u meteorološkoj povijesti, objavila je francuska nacionalna meteorološka služba Meteo France. Irma je time oborila rekord supertajfuna Haiyana, koji je 2013. pogodio Filipine istom brzinom vjetrova (295 km/h), ali na 24 sata.