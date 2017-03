MLADIĆ KOJI VEĆ 3 GODINE ŽIVI U KANADI OTKRIO KAKO ZAISTA STOJE STVARI: ‘Puno nas mladih odlazi. I neka!’

25-godišnji Vedran Čabrijan srednju je školu završio u Rijeci. Osvajao je diplome na međužupanijskim i državnim natjecanjima instalatera grijanja i klimatizacije, a maturirao je s odličnim. Iako se nadao da će zbog toga posao pronaći i prije nego li primi svjedožbu u ruke, takvo što nije se dogodilo.

‘ Do toga u mom slučaju nikad nije došlo. Nakon nekog vremena odustao sam od struke i počeo raditi sve što sam mogao, od cijepanja drva, košnje trave, instalacije prozora, knaufa… Često se događalo da zaslužen novac nisam dobio i tu je moja volja polako počela padati. To nije ono što sam želio u životu’, prisjetio se Vedran za Croexpress.

Ubrzo je počeo razmišljati o odlasku u inozemstvo.

‘Sve se sredilo u par dana i u travnju 2014. sam bio u zrakoplovu za Kanadu.’



Posao je pronašao u glavnom gradu pokrajine Alberta, u Edmontonu smještenom u središnjoj Kanadi.

Kanada je zaposlila mnogo stranaca

‘U Edmontonu sam radio knauf i sve vezano uz taj posao, a i ostale stvari, kao što su montaža prozora montaža, skele itd. U vrijeme mog dolaska potražnja za radnicima je bila ogromna. Gradilo se na svakom koraku’, prisjetio se Vedran.

Nakon dosta muke dobio je potvrdu da može ostati u Kanadi. Nakon toga preselio je u Vancouver na zapadnoj obali zemlje.

‘Snijeg i minusi su bili okej dok sam se borio za papire, ali kasnije više nisu bili potrebni. Ja sam dečko s mora tako da sam ovdje kraj oceana, u podnožju planina, kao u svojoj Rijeci’, kazao je Vedran.

Stan u Vancouveru je tražio dva mjeseca. Naposlijetku je uselio u jednosoban stan u kojem trenutno živi sam. Najam plaća 1100 dolara, a dodatno plaća i struju te internet.

‘Najpozitivnija strana života ovdje je svakako to da imam ocean i planine blizu i zbog toga sam najviše sretan. Nekako, kad vidiš brodove, ugodnije je… Negativna strana bi bila kiša na koju se svi žale, ali ja sam u Rijeci na to navikao pa se samo slatko nasmijem. Ova zima je dosta čudna jer je snijeg padao nenormalno i neki rekordi stari više desetaka godina su oboreni i to, naravno, baš kad sam mislio da sam od toga pobjegao’, priča Vedran koji radi u građevini.

Neće se vratiti u domovinu

Siguran je kako se u Hrvatsku ne želi vraćati.

‘Uskoro će biti tri godine kako nisam bio tamo i mogu reći da je to dosta brzo prošlo. Jednostavno nema smisla živjeti negdje gdje znaš da ne možeš postići ono što u sebi osjećaš da možeš. Puno nas mladih odlazi. Imam prijatelje na svim stranama svijeta. I neka! Drago mi je što mladi vide da ima još nečega osim Hrvatske i da, ako već ne mogu doma ostvariti svoje snove, mogu negdje drugdje’, zaključio je.