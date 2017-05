MLADIĆ (21) SJEKIROM UBIO MAJKU, BAKU I OČUHA PA POLICIJI DETALJNO OPISAO GNJUSAN ZLOČIN: ‘Nedostajalo mi je pažnje…’

Bosanskohercegovački grad Goražde ovaj je tjedan potresla velika tragedija. Dvadesetjednogodišnji Nezir Kamenica u obližnjem selu Bogušići 2. svibnja počinio je trostruko ubojstvo, a dva dana kasnije predao se policiji na Ilidži. Detalji svirepog ubojstva procurili su tek par dana nakon strašnog zločina…

Naime, Nezir je 2. maja u Bogušićima na spavanju sjekirom iskasapio majku Zehru Kavazović, očuha Ifeta i baku s majčine strane Šemsu Džabiju. Nakon ovog krvavog pira, ubijene je prekrio pokrivačem, zaključao kuću, bacio ključ i uputio se u Sarajevo.

Predao se dva dana nakon masakra

Vjerojatno mu je naknadno proradila savjest, pa se dva dana nakon masakra predao policiji. Učinio je to Ilidži.

Kako Avaz.ba saznaje od prvog susjeda ubijenih, ubijeni Ifet bio je čovjek za primjer. Radio je kao inženjer u “Pobjedi”. U braku sa Zehrom bio je tri-četiri godine. Bavili su se poljoprivredom, u čemu im je pomagao i Nezir.



Ubojica je, kako se neslužbeno doznaje, bio problematične naravi. Nije puno komunicirao s okolinom. Jedan od njegove trojice braće neko vrijeme proveo je u zatvoru.

– Nikad se ne bi prvi pozdravio. Na putu ka gradu stao bih mu da ga povezem autom, ali je on to odbijao. Bio je povučen i skroz čudan tip – rekao je Nezirov susjed. Kako je naveo, kruže glasine da bi moguć povod za ubistvo bio njegov loš odnos s očuhom Ifetom. – Ifet ga je, kažu, tri – četiri puta pokušavao izbaciti iz kuće jer nije njegovo dijete – otkriva Avazov sugovornik.

Kantonalni tužitelj Mirsad Bilajac izjavio je za Klix.ba da je osumnjičeni tijekom saslušanja detaljno opisao način na koji je počinio ubistvo te da je Tužiteljstvo ovo djelo okvalificiralo kao višestruko ubojstvo na okrutan način, zbog čega su zatražili mjere pritvora sve do izricanja presude.

Predomislio se

“On je na saslušanju kazao da je motiv za počinjenje ovako gnjusnog zločina nedovoljno pažnje od ukućana te to što je morao puno raditi. Najprije nam je kazao da je želio sam da se ubije, ali kad je ušao u kuću sa sjekirom odlučio je ubiti njih. Najprije je prišao očuhu koji je radio na laptopu i udario ga s leđa sjekirom u predjelu tjemena, on je pao na pod. Kazao je da je u sobu potom ušla majka koju je udario manjom sjekirom. Ona se pokušala da obraniti rukama, međutim, ispričao je da ju je udario nekoliko puta u predjelu glave, a nakon što je pala na pod odvukao ju je u kadu. Zatim je u drugoj prostoriji pronašao baku koja nije spavala i nju je također usmrtio udarivši je više puta sjekirom”, ispričao je Bilajac.

Dodaje da se osumnjičeni sjećao svih detalja počinjenog ubojstva te da je neko vrijeme proveo u kući, a onda otišao u Sarajevo.

“Tražit ćemo vještačenje neuropsihijatra da saznamo je li on mogao upravljati postupcima, a u nedjelju ćemo imati i nalaz sudskog vještaka kako bismo imali sve informacije o povredama, točnom broju udaraca i drugim detaljima. Istraga još uvijek traje, mi smo zatražili najveće mjere pritvora s obzirom na to da je počinjeno višestruko ubojstvo, da su građani uznemireni i da bi on svakako mogao biti opasan i po druge”, kazao je Bilajac, dodajući da zakon za ovakva djela predviđa kazne zatvora od 10 do 45 godina.

Fotografija preuzeta s portala Klix.ba