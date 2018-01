MLADA EKONOMISTICA NA RADU U SLOVAČKOJ: ‘Bila sam smještena u motelu, nas četiri u sobi, a kupaonicu smo dijelili s još tri sobe’

‘Kupaonicu smo dijelile s još tri sobe na katu, a motel je imao zajedničku kuhinju i dnevni boravak’.

Osim već dobro poznatog odlaska sve većeg broja ljudi na rad u Irsku i Njemačku, velik dio radnika iz BiH sve češće odlazi na rad i u Slovačku.

‘Bila sam smještena u motelu s još tri osobe’

Oni koji odlaze kažu da nije istina da je više odlazaka bilo šezdesetih godina, kako tvrde neki tamošnji političari, a dodaju da se danas ne radi samo o odlascima već o bježanju. Sve više ljudi odlazi u nepoznato, a na početku najčešće žive u hostelima i sobe dijele s nekoliko ljudi, kao i kupaonice. Dok je, primjerice, u Njemačkoj potrebno za takvu dijeljenu sobu platiti i do 350 eura mjesečno, u Slovačkoj se ne naplaćuju. Jedna je ekonomistica koja je radila u Slovačkoj za Večernji list ispričala o svojem iskustvu tamo.

‘Bila sam smještena u motelu, nas četiri u prostranijoj sobi u kojoj su kreveti na kat. Kupaonicu smo dijelile s još tri sobe na katu, a motel je imao zajedničku kuhinju i dnevni boravak’, rekla je. Ona je nekoliko godina čekala na priliku za posao, no ona se nije dogodila pa se odlučila na odlazak u Slovačku. Tamo je radila tri mjeseca, a plaća joj je bila oko 600 eura.



Velik broj prevara radnika u Njemačkoj

‘Nije lako vidjeti mlade, a ni one koji bi za nekoliko godina trebali u mirovinu, ali neće moći jer od rata naovamo nisu bili prijavljeni. Svega sam se naslušala jer smo vrijeme nakon posla provodili zajedno. Ipak, sve se priče na kraju završavaju isto – ljudi samo žele doći do novca kako bi preživjeli i prehranili obitelj. Nije ljudima lako, a njihovu su muku neki spremni i iskoristiti, obećaju svašta, a na kraju ne ispune ništa’, ispričala je za Večernji.Dodaje da je ona jedna od rijetkih koji su imali sreće jer je poslodavac ispoštovao dogovorene uvjete, no velik je broj primjera prevarenih radnika u Njemačkoj, koji su morali raditi na crno, a plaću na kraju nisu ni dobili, uz prijetnje poslodavaca, koji su uglavnom i sami bili iz ovih zemalja regije.