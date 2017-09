MISTERIOZNIM ORUŽJEM NAPALI AMERIČKE DIPLOMATE NA KUBI: CIA i FBI zbunjeni: ‘Činjenice i fizika ovdje se ne poklapaju’

Više od 20 američkih diplomata iz veleposlanstva SAD-a u Havani bili su žrtve misterioznih napada.

Glasna zveketava buka izbacila je američkog diplomata iz njegovog kreveta u hotelu u Havani. Pomaknuo se samo metar, i posvuda je opet bila tišina. Vratio se natrag u krevet. Nepodnošljiv ga je zvuk ponovo pogodio.

Kao da je prošao kroz nekakvu nevidljivu zavjesu koja se protezala cijelom sobom.

Uskoro je došlo do gubitka sluha, pa problema s govorom, simptomi koji su istovremeno slični i različiti drugima među najmanje 21 američkom žrtvom u zbunjujućoj međunarodnoj misteriji koja se i dalje odvija na Kubi. Visoki američki diplomat nazvao je to “napadima na zdravlje”, piše Guardian.



Totalno različiti simptomi

Novootkriveni detalji pokazuju kako su barem neki incidenti bili strogo ograničeni na specifične prostorije ili čak laserskom preciznošću na dijelove prostorija, što zbunjuje američke stručnjake koji kažu da se činjenice i fizika jednostavno ovdje ne poklapaju.

“Ništa od ovog nema razumno objašnjenje”, rekao je Fulton Armstrong, bivši djelatnik CIA-e koji je služio u Havani davno prije no što su SAD tamo otvorile svoju ambasadu.

Sumnja se prvo fokusirala na sonična oružja i na Kubance. No dijagnoza blage ozljede mozga, koja teško da je posljedica zvuka, zbunila je FBI, State Department i ostale američke obavještajne službe koje sudjeluju u istrazi.

Neke od žrtava sada imaju problema s koncentracijom ili prisjećanjem određenih riječi, što su samo najnoviji znakovi znatno veće štete nego što su to vlasti SAD-a u početku mislile. Sjedinjene su Države prvi put priznale napade u kolovozu – devet mjeseci nako što su prvi simptomi prijavljeni.

Trumpova vlada još uvijek nije identificirala počinitelja, kao niti sredstvo napada.

Nije jasno što se dogodilo

U stvari, gotovo ništa od onoga što se događalo u Havani nije jasno. Istražitelji su testirali nekoliko teorija o namjernom napadu. Sumnjvci su bili kubanske vlasti, odmetnuta frakcija njenih sigurnosnih snaga, neka treća zemlja poput Rusije, ili nekakva kombinacija svega toga.

Ali ostavili su i mogućnost da se radi o vlastitoj špijunskoj operaciji koja je strašno krenula po zlu, ili da se radi o nekakvom potpuno drugom, manje zlokobnom razlogu.

Osim svojih domova, Amerikanci su ‘napadani’ i u barem jednom hotelu. Incident se dogodio na gornjem katu nedavno obnovljenog hotela Capri, 60 godina starog betonskog tornja.

Slučajevi se jako razlikuju: različiti simptomi, različita sjećanja o onom što se dogodilo.

U nekoliko epizoda žrtve su znale da se to događa u stvarnom vremenu, i postojale su jake indicije da se radi o soničnom napadu.

Neki su osjetili vibracije, čuli zvukove – glasnu svonjavu ili visoki cvrkut, poput cvrčaka. Drugi su čuli buku kao da se nešto melje. Neke su se žrtve probudile sa zvonjavom u ušima i krenule ugasiti budilicu, samo da bi otkrili kako zvonjava prestala čim se odmaknu od kreveta.

Napadi su izgleda dolazili noću. Nekoliko žrtava prijavilo je da su trajali po minutu.

Broj žrtava se povećava

No drugi nisu ništa čuli. Kasije su im se samo pojavili simptomi.

Broj pogođenih i dalje se širi. Tako je u utorak State Department otkrio kako su liječnici potvrdili još dva slučaja, što je broj američkih žrtava povećao na 21. Neki imaju blagu traumatsku ozljedu mozga, znanu i kao potres mozga, dok su drugi zauvijek izgubili sluh.

Amerikanci nisu jedine žrtve

Čak je i potencijalan motiv nejasan. Istražiteljima tako nije jasno zašto su napadnuti i Kanađani, od kojih su neki prijavili i krvarenje iz nosa. Pogođeno je manje od deset kanadskih diplomastkih kućanstava na Kubi, izjavio je kanadski službeni predstavnik.

Za razliku od SAD-a, Kanada je desetljećima održavala dobre odnose s Kubom.

Stručnjaci za zvuk zbunjeni su kao i oni za zdravlje. Ciljane, lokalizirane zvučne ‘zrake’ moguće su, no zakoni akustike navode kako bi svaki uređaj koji bi i proizvodio bio velik i ne jednostavan za sakriti. Nije jasno ni da li su učinci ovog uređaja lokalizirani namjerno, ili su posljedica nekog tehničkog faktora.

I niti jedan sonični uređaj ne može objasniti čudan, nekonzistentan slijed simptoma.

“Ozljede i potres mozga, to nije moguće”, kaže Joseph Pompei, bivši znanstvenik MIT-a i psihoakustični stručnjak. “Netko bi im trebao uroniti glavu u bazen obložen izuzetno jakim ultrazvučnim transduktorima.”

Drugi simptomi uključuju otjecanje mozga, vrtoglavicu, slabost, jake glavobolje, probleme s ravnotežom i dugotrajnu zvonjavu u ušima. Mnoge su žrtve pokazale znakove poboljšanja nakon što su napustili Kubu, a neki su patili samo od manjih ili privremenih simptoma.

Nakon što su se SAD ranije ove godine požalile kubanskim vlastima, a Kanada otkrila i vlastite slučajeve, FBI i Kanadska kraljevska policija otputovali su u Havanu istražiti u čemu je stvar.

Istražitelji FBI-a pretražili su prostorije u potrazi za misterioznim uređajima. No nisu ništa pronašli.

Izuzetno kooperativni Kubanci

UBIJEN NA TAJNOM ZADATKU: Britanci napokon riješili misterioznu smrt špijuna MI6

Washington je u svibnju protjerao dva kubanska diplomata kao protest komunističkim vlastima zbog neuspjeha u zaštiti Amerikanaca koji borave u toj zemlji. No SAD su bile pažljive da ne osude samu Kubu za napade. To je znak da istražitelji vjeruju da čak i ako su elementi kubanskih sigurnosnih snaga umiješane u napade, to ne rede nužno po uputama s vrha.

Kubanske su vlasti odbile odgovoriti na specifična pitanja o incidentima, ponavljajući svoje poricanje umješanosti, te dodajući da tretiraju ovu situaciju “kao izuzetno važnu”.

“Kuba nikada nije, niti ikada bi, dozvolila da se njen teritorij koristi za bilo kakva djelovanja protiv akreditiranih diplomatskih agenata ili njihovihh obitelji, bez izuzetka”, navodi se u službenoj Kubanskoj izjavi.

Nakon pola stoljeća stagnacije, SAD i Kuba su ponovo uspostavile diplomatske odnose. Ambasade su ponovo otvorene, a restrikcije na putovanja i trgovinu smanjene. Donald Trump je povukao neke od ovih promjena, ali je druge ostavio.

Mark Feierstein, koji je u sklopu nacionalnog sigurnosnog vijeća Baraka Obame nadgledao detant s Kubom, primjetio je da su kubanske vlati nekarakteristično kooperativne s ovom istragom.