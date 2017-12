MISTERIOZNI ZVUČNI ‘NAPADI’ NA STRANE DIPLOMATE: Je li moguće da iza svega stoje obični cvrčci?

Misteriozni zvučni napadi na američke diplomate u Kubi već neko vrijeme zbunjuju stručnjake.

Zvučni napadi na Kubi prvi put su se pojavili još u kolovozu. Događali su se na raznim lokacijama, najčešće u državnim zgradama u kojim žive strani diplomati. U nekim slučajevima prijavljeni su zvukovi visoke frekvencije, u drugima ne, a najčešće ljudi koji su stajali tik do žrtve nisu ništa čuli, piše IFLScience. Posljedice tih napada su gubitak pamćenja, dezorijentiranost, gubitak kose, slabost, nesanica, problemi s krvnim tlakom, kao i opća iritabilnost.

Oštećenja mozga ili cvrčci

Američki stručnjaci javljaju kako su njihovi liječnici otkrili anomalije u mozgu, konkretno oštećenja bijelog moždanog tkiva, kod nekoliko žrtava. No panel kubanskih stručnjaka ponudio je potpuno drugačiji zaključak. Kubanci su nedavno objavili kako su za zvukove koje su ljudi čuli tijekom tih napada vjerojatno odgovorni cvrčci.

A kada su u pitanju gubitak sluha, dezorijentacija, slabost i drugi simptomi, Kubanci smatraju kako 24 američka diplomata, te neki kanadski diplomati, pate od “kolektivnog psihogenog poremećaja”, koji u ovome slučaju znači iznenadnu, gotovo simultanu pojavu fizičke bolesti kao posljedice mentalnog stresa.



No, znanstvenici su demonstrirali kako su psihogene bolesti, koje spominju kubanski stručnjaci, vjerojatno povezane s otprije postojećom abnormalnom moždanom aktivnošću. Ako je to istina, onda bi iznenadno pojavljivanje toliko puno slučajeva na jednoj lokaciji bilo dosta nevjerojatno. Do dijagnoze psihogene bolesti dolazi kada liječnik nije u stanju identificirati specifičan slučaj. To znači da, kao ni američki stručnjaci, ni kubanski nisu sigurni što prouzrokuje simptome, iako su izbjegavali pripisati ih bilo kakvim “zvučnim napadima”.

Uz to, Amerikanci su objavili kako su kod nekih žrtava vidljiva oštećenja mozga, i to upravo ona koja bi mogla prouzročiti navedene simptome.

Još ništa nije razjašnjeno

Neobični zvukovi analizirani su najmodernijom opremom za akustičku detekciju američke mornarice. Javljeno je kako se signal sastoji od najmanje 20 različitih frekvencija, tako da izvor nikako ne može biti jedna vrsta cvrčaka.

Iako hipoteza o ‘soničnom oružju’ stoji na klimavim nogama, okrivljavanje cvrčaka kao sudionika u napadu isto tako ne djeluje kao najkonkretnija ideja. Zapravo, ne postoji ništa što bi točno objasnilo sve simptome uočene kod pacijenata.

AMERIČKI I KUBANSKI ŠEF DIPLOMACIJE RAZGOVARALI O NAPADIMA MISTERIOZNIM ORUŽJEM: ‘Situacija je ozbiljna’

Kubanci za sada nisu povezali buku s oštećenjima mozga, za što niti ne postoje konkretni dokazi. No naveli su mogućnost da bi insekti mogli biti dovoljno glasni da prouzrokuju gubitak kose, iziritiranost i nagle skokove krvnog tlaka. No teško je povjerovati da su svim tim diplomatima, koji su na Kubi služili u različito vrijeme i na različitim lokacijama, problčeme stvorili cvrčci.

KUBA O ‘TAJANSTVENIM ZVUČNIM NAPADIMA’: ‘Sve je to američka izmišljotina i politička manipulacija’

U svakome slučaju, poznato je da stres može prouzročiti neke stvarno čudne stvari u mozgu, te ima još puno toga što ne razumijemo. Uostalom, i neki američki znanstvenici isto su tako ponudili slične zaključke na temelju medijskih izvještaja.