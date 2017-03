MISTERIOZNI PLAĆENIK KOJI OBUČAVA DIVLJAKE I KOLJAČE: Nitko ne zna gdje je… Napad u kojem je trebao umrijeti, ubio je njegovu ženu i dijete

U krvoproliću koje se već godinama događa u Siriji, mnogi su našli svoj izvor zarade. Tako i ovi ljudi, unatoč svojim pričama o ‘vjerskim aspektima’ onoga što rade.

Ono što je Blackwater Zapadu, to je Malhama džihadistima – privatna vojna tvrtka koja djeluje u nizu zemalja, između ostalog i u Siriji. Ime Malhama u prijevodu znači ‘veliki rat’ ili ‘armagedon’. Opremljeni su najmodernijom vojnom opremom baš kao što je to slučaj i s ostalim privatnim vojnim tvrtkama, no razlika je u tome što Malhama nije sa Zapada. Dapače, Malhamini borci specijalizirali su obuku ekstremista, piše Independent.

‘Vjerski aspekt’ posla

Malhamu čini desetak instruktora, uglavnom iz središnje Azije, osnivač joj je Abu Rofiq, Uzbek koji svoju tvrtku opisuje kao ‘zabavnu i pristupačnu’, a krajem prošle godine su putem društvenih mreža tražili nove instruktore. On kaže kako njegov rad ima i vjerski aspekt jer želi vojno pomoći ‘potlačenim sunitima’ i izvan Sirije.





Prije nego što je pokrenuo Malhamu, Rofiq je prvo u Siriju dovodio iskusne boce s Kavkaza koji su ubrzo postali najcjenjeniji strani borci na tom području, uglavnom zbog iskustva s ruskom vojskom. U kratkom vremenu su postali i savjetnici tamošnjim ekstremistima.

Bojali su se Rusa

‘Nijedna skupina nije dala dobre savjete, osim Uzbeka iz Malhame koji su bili s nama neko vrijeme. Svi su bili mladi, ali su rekli da su bili u vojsci s Rusima. Imali su dobro oružje i bili su vrlo profesionalni’, rekao je jedan od boraca koji se borio za al-Nusru, Al Kaidinu jedinicu u Siriji.

‘Oni su se i borili u Alepu, ali su se bojali da ih ne zarobe. Rekli su da će ih Rusi sigurno pogubiti ako ih ulove’, rekao je isti borac.

Abu Rofiq, šef Malhame, bio je metom jednog prošlomjesečnog zračnog napada u Idlibu u kojem su mu poginuli žena i sin. Njegova sudbina za sad je nepoznata. Iako su se pojavile informacije da je i on poginuo, njegovi suborci to negiraju.