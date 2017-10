MISTERIOZNA SMRT U PODMORNICI: Policija nakon trupa pronašla i glavu i noge švedske novinarke

Danska policija priopćila je u subotu da je pronašla glavu i noge švedske novinarke Kim Wall koja je u kolovozu umrla pod misterioznim okolnostima na podmornici danskog konstruktora.

Njezina glava pronađena je u torbi u kojoj su bile i dvije noge, rekao je kopenhaški policijski inspektor Jens Moller. U drugoj torbi nalazila se njezina odjeća.

Kim Wall, iskusna tridesetogodišnja novinarka, ukrcala se 10. kolovoza na podmornicu Nautilus s Peterom Madsenom, danskim konstruktorom i vlasnikom podmornice u okviru reportaže na kojoj je radila.

Njezin trup pronađen je u danskim vodam jedanaest dana kasnije.

Madsen niječe da ju je ubio.

Njezin partner prijavio je nestanak 11. kolovoza. Istog dana danske vlasti su spašavale Madsena u vodama Oeresunda, između danske i švedske obale, malo prije nego je podmornica potonula.

Istražitelji misle da ju je Madsen namjerno potopio. Podmornica je poslije izvučena iz mora.

Kim Wall, neovisna novinarka, surađivala je s The Guardianom i s New York Timesom. Diplomirala je na novinarskom fakultetu Columbiji u New Yorku, a radila je u New Yorku i u Kini.