MISTERIOZNA PRVA OBITELJ SJEVERNE KOREJE: Kako to da se o članovima obitelji Kim Jong-una ne zna apsolutno ništa?

Baš kao i većina stvari u Sjevernoj Koreji, život obitelji vođe Kim Jong-una obavijen je velom tajne. Iz izvora sjevernokorejske obavještajne agencije doznaje se kako je supruga Kim Jong un-a, Ri Sol-ju u veljači ove godine rodila njihovo treće dijete.

Spekulacije o trudnoći prve dame počele su se širiti još tijekom 2016. godine, nakon što je odjednom u potpunosti nestala iz javnosti. Pretpostavlja se da prva obitelj Sjeverne Koreje ima troje djece. Najmlađu kćer te još dvoje djece za koje se vjeruje da su rođena 2013. i 2010. godine.

Poznato je da je srednje dijete djevojčica nazvana Ju-ae. Ovu informaciju otkrio je američki košarkaš Dennis Rodman, inače bliski prijatelj Kim Jong-una, u intervjuu 2013. godine. Kojeg su spola preostalo dvoje djece, ne zna se, također se ne zna ima li Kim Jong-un muškog nasljednika. Rodman je u intervjuu kazao kako je Kim Jong Un ‘sjajan otac koji ima predivnu obitelj’ te dodao kako je s njim proveo neko vrijeme ‘relaksirajući se na plaži’, piše BBC.





Kada je rođen Kim Jong-un?

Sjevernokorejska televizija kao i ostali državni mediji gotovo nikada ne objavljuju informacije koje se odnose na privatni život njihovog vođe. O odrastanju Kim Jong-una također se ništa nije znalo, a sadašnji vođa Sjeverne Koreje prvi se put u javnosti pojavio u rujnu 2010. godine. Također, nije poznat ni datum rođenja Kim Jong-una kao ni godina kada je došao na svijet. Pretpostavlja se da je rođen između 1983. i 1984. godine.

Njegov djed Kim Il-sung, osnivač Demokratske Narodne Republike Sjeverne Koreje, često se u javosti pojavljivao u društvu svoje supruge i svoje djece, no otac Kim Jong-una, Kim Jong Il bio je izuzetno tajnovit što je očito prenio i na svojeg sina. Za Kim Jong Ila se vjeruje da je imao najmanje četiri različite partnerice, Song Hae-rim, Kim Young-sook, Ko Young-hui i Kim Ok, no njegov odnos s tim ženama bio je dobro skriven od očiju javnosti. No poznato je da je imao tri sina i jednu kćer.

Stariji brat

Kim Jong-un nije bio prvi na listi za preuzimanje palice vođenja Sjevernom Korejom, no njegov stariji brat, kako se govorilo u javnosti, bio je odviše sklon ‘zapanjačkom načinu života’. Volio je kocku, žene, alkohol i noćni život. Stoga je 2011., nakon očeve smrti, upravljačko žezlo pripalo Kim Jong-unu.

O obitelji sjevernokorejskog vođe puno se pisalo nakon brutalnog ubojstva njegova starijeg brata Kim Jong-nama kojeg su usmrtile dvije djevojke na aerodromu početkom ove godine.

Nedugo nakon ubojstva na internetu se pojavio misteriozni videozapis u kojem čovjek imena Kim Han-sol tvrdi da je sin Kim Jong-nama zboog čega je pitanje muškog nasljednika za trenutnog vođu Sjeverne Koreje postalo još važnije.

Misteriozna supruga

Malo se zna i o supruzi sjevernokorejskog vođe. U sjevernokorejskim se javnim krugovima može čuti kako je Ri Sol-ju pjevačica koja je Kim Jong-unu zapela za oko tijekom jednog od svojih nastupa. I doista postoji pjevačica u Sjevernoj Koreji koja se zove jednako kao i supruga Kim Jong-una, no nikada nikome nije palo na pamet da bi to mogla biti ista osoba.

Spekulacije o tome da bi par mogao imati troje djece baziraju se na temelju praćenja izbivanja prve dame iz javnosti. Informacija da imaju trije djece nikada nije potvrđena.