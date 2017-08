MISTERIJ POTOPLJENOG NAUTILUSA: U potrazi za nestalom novinarkom policija pronašla bezglavo žensko tijelo

U Kopenhagenu je uz obalu pronađeno žensko tijelo, i to nekoliko sati nakon što je danski izumitelj optužen za ubojstvo švedske novinarke rekao sudu kako je umrla u njegovoj podmornici.

Peter Madsen rekao je sudu da je Kim Wall, koja se vodi kao nestala još od 11. kolovoza, umrla u nesreći u podmornici koju je on sam sagradio, te da je bacio njezino tijelo u more, piše Guardian.

Izumitelj je ranije tvrdio kako je posljednji put vidio ženu kada ju je ostavio na otoku pored Kopenhagena kasno navečer 10. kolovoza. Poricao je da ima ikakve veze s njezinim nestankom.

Tijelo i dalje nepoznato

Policija je kasnije na tiskovnoj konferenciji rekla kako je još uvijek prerano za identifikaciju tijela pronađenog u ponedjeljak, jer nedostaju glava, ruke i noge.



“Jasno je da policija, kao i mediji i svi drugi, sumnja da bi se moglo raditi o tijelu Kim Wall, ali još je prerano za reći”, rekao je glasnogovornik tamošnje policije, Jens Møller Jensen.

Madsen je optužen za umorstvo Wall. Danske su vlasti tražile reporterku koja je pisala priču o Madsenu, još otkako se nije vratila s intervjua s njim na njegovoj 18 metara dugoj podmornici Nautilus.

Smrt namjerna ili slučajna

Policija je u ponedeljak izjavila kako je Madsen, koji je optužen za ubojstvo iz nehaja, “rekao policiji i sudu kako je došlo do nesreće u podmornici koja je dovela do smrti Kim Wall, te da ju je on zatim sahranio na neodređenoj lokaciji u Zaljevu Køge”.

“Vjerujemo da govori istinu kada kaže da je umrla u podmornici”, izjavio je šef danske policije Steen Hansen. Nije komentirao vjeruje li policija Madsenovoj priči o načinu smrti.

Wall je posljednji put vidjelo nekoliko ljudi 10. kolovoza navečer. Njezin je dečko prijavio nestanak sljedećeg dana rano ujutro.

Sumnjiva podmornica

I podmornica je zatim prijavljena kao nestala, ali ju je služba za spašavanje locirala u zaljevu Køge, 50-ak kilometara južno od Kopenhagena.

10 SERIJSKIH KOLJAČA KOJI TJERAJU STRAH U KOSTI: Neki od njih još su na slobodi, a njihove priče će vas preneraziti

Oko 11 sati prijepodne Madsen je skočio u more nakon što je podmornica počela tonuti, te je rekao ljudima s čamca koji ga je spasio kako je bilo problema s balastnim tankom te da je nešto krenulo po zlu kada ga je pokušao popraviti.

Policija je podigla Nautilus na površinu te ga je dovukla u luku radi istrage, zbog čega su neki pomislili kako je Madsen namjerno potopio podmornicu kako bi skrio dokaze.

Policija je izjavila da će se potraga za tijelom novinarke nastaviti.

Nautilus je bila najveća privatna podmornica ikad napravljena kada ju je Madsen izgradio 2008. Švedski mediji javljaju kako je Wall planirala prodati svoj članak o Madsenovu plovilu američkom časopisu Wired.