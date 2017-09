MINISTAR SIGURNOSTI BiH: ‘Jesmo li prisluškivali hrvatske političare? To radi svaka država u svijetu’

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je danas kako policijske i obavještajne agencije u njegovoj zemlji poduzimaju mjere čiji je cilj zaštititi i njene gospodarske interese, odbacivši nagađanja kako se pritom radi bilo što protuzakonito.

Komentirajući pred novinarima u Sarajevu navode tjednika “Nacional” o navodnom prisluškivanju hrvatskih političara i gospodarstvenika, koje provodi Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA), Mektić je kazao kako je sve što se radi, radi zakonito.

“Sve je učinjeno sasvim legalno, legitimno, i ništa u tome nema novo. To radi svaka država, ne samo u Europi, i u svijetu, i to rade sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine, to radi i obavještajna agencija Bosne i Hercegovine. Ali, sve te interese BiH, koje i nastojimo zaštititi od nelojalnih i rekao bih i profiterskih udara, dužni smo štititi u skladu s Ustavom i zakonima BiH”, kazao je Mektić.

“Nacional” je u svom ovotjednom izdanju objavio kako je temeljem uvida u više tajnih izvještaja OSA-e došao do dokaza kako ta služba “vodi specijalni rat protiv Hrvatske, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i vanjske politike hrvatske vlade, ali i hrvatskog naroda u BiH”.



“Nacional” nudi zaključak kako se OSA zlorabi za afirmiranje političkih interesa Bakira Izetbegovića, predsjednika SDA i bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, da to čini špijunirajući hrvatske tvrtke i telefonske razgovore određenih ljudi iz poslovnog svijeta te kako se bavi zbivanjima u gospodarstvu u Hrvatskoj, posebice onima koja mogu utjecati na BiH.

Jedan od elemenata navodne špijunske afere je mogući ulazak ruskog kapitala u mostarski “Aluminij” čemu, navodno, “kumuju” utjecajne osobe iz HDZ BiH poput predsjednika te stranke Dragana Čovića.

“Nacional” se pozvao na pisanje o tome koje je prenio bosansohercegovački portal Žurnal.info, koji je pak ustvrdio kako “poduzetnici iz Hrvatske povezani s ruskim obavještajcima i sumnjivim poduzetnicima žele privatizirati mostarski ‘Aluminij’ i rudnik boksita u Posušju”. Ključni dokaz za tu tezu vide u činjenici da bi “Aluminij” ubuduće trebao imati pogone na ukapljeni plin, koji bi se dobavljao iz Rusije, a prerađivao bi se nelegirani aluminij proizveden u Rusiji, koji bi se nakon toga ponovo vraćao u zemlju iz koje je i stigao na doradu.

Hrvatske “karike” u tom lancu navodno su Prvo plinarsko društvo (PPD) iz Zagreba, odnosno Zoran Gobac i Josip Jurčević, direktor tvrtke “Ploče energija”, smještene u pločanskoj luci, gdje bi se navodno ukapljeni plin skladištio. Za Jurčevića je navedeno kako je “bivši hrvatski obavještajac”.

Ministar Mektić neizravno je dao naslutiti kako su ovakvi podaci upravo rezultat analiza napravljenih u BiH, no ustvrdio je kako agencije u njegovoj zemlji rade svoj zakonom predviđeni posao štiteći gopodarske interese BiH i sprječavajući podrivanje njena gospodarskog sustava.

“Nećemo nikoga nelegalno prisluškivati, to nemamo namjeru, pogotovo ovdje nije bilo namjera da se bilo tko nelegalno prisluškuje. Ali, ovdje su neki, rekao bih, privatni interesi udarili na cjelokupne ekonomske temelje Bosne i Hercegovine i naravno da ćemo to sprječavati u skladu sa zakonom i Ustavom BiH”, kazao je ministar sigurnosti BiH.

Dodao je kako sigurnosne agencije u BiH ne zanima smetaju li takve istrage nekim zainteresiranim državama, osobama ili skupinama.

“Nas obvezuje interes građana Bosne i Hercegovine, no nećemo ništa raditi protiv interesa ni nekih drugih država”, kazao je Mektić dodavši kako je na tijelima vlasti u BiH odlučiti treba li se odrediti prema postupcima drugih država na temelju prikupljenih obavještajnih informacija.

Dodao je kako “sada postaju jasnije neke poruke koje su ranije slane prema BiH”, no nije objasnio na što točno misli.