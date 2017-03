BiH MINISTAR OPET NAPAO KOLINDU: ‘Širi dezinformacije, to je čista nebuloza! Ako je to EU, daleko joj kuća od moje bila’

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas je optužio hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović za navodno širenje dezinformacija o sigurnosnom stanju u susjednoj zemlji, a dodao je kako u svemu sudjeluju i mediji u Hrvatskoj poput “Večernjeg lista”, koji izmišljaju nepostojeća policijska izvješća kako bi potkrijepili tvrdnje o golemoj opasnosti od islamskog radikalizma.

Nakon što je predsjednica Grabar-Kitarović jučer ukazala na opasnost koju predstavljaju “tisuće” boraca koji se vraćaju u BiH s ratišta u Siriji i Iraku Mektić je u Sarajevu sazvao konferenciju za novinstvo ističući kako mora reagirati na “neistine” i “klevete”, a sve je doveo u kontekst činjenice da su nedavno na području Orašja uhićena desetorica pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) zbog ratnih zločina nad Srbima.

‘Čista nebuloza’

Ocjenu da se u BiH očekuje povratak tisuća islamskih ratnika Mektić je opisao kao “čistu nebulozu”.

“Precizna je brojka da je 226 punoljetnih državljana BiH boravilo na iračko-sirijskom ratištu, a sada ih je tamo 115. Poginulo ih je točno 65, a u BiH se vratilo 46 i svi su oni obuhvaćeni kaznenim progonom ili policijskim istragama kako bi ih se procesuiralo”, kazao je Mektić dodajući kako je 20 takvih osoba već osuđeno na zatvorske kazne, a ostali su još predmetom istrage.

Kazao je kako mu nije jasno odakle hrvatskoj predsjednici ta razlika od 226 do “nekoliko tisuća”.

“Čine sve (u Hrvatskoj) da nam uruše međunarodni ugled lažno prikazujući činjenice i govoreći o tisućama islamskih ratnika koji trebaju doći u BiH. Odakle im takva informacija”, postavio je pitanje Mektić, koji je još jednom istaknuo kako je lažno i izmišljeno navodno izvješće Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) o opasnostima od islamskog radikalizma u BiH, što ga je početkom tjedna objavio “Večernji list”.

Mektić priznaje opasnost od radikalizma, proziva za ploču u Jasenovcu

Tu je novinu odnosno njena novinara Hassana Haidara Diaba pozvao da taj navodni dokument daju medijima kako bi se svatko mogao uvjeriti kako je riječ o krivotvorini.

“Nevjerojatno je s kakvom konstrukcijom barataju”, kazao je Mektić dodajući kako “pretpostavlja da je motiv Orašje jer je došlo vrijeme da netko odgovora za zločine nad Srbima”.

Mektić je potvrdio kako u BiH postoji opasnost od radikalizma i nasilnog ekstremizma, no istaknuo je kako je ne treba preuveličavati ustvrdivši kako se sigurnosne službe u BiH ozbiljno suočavaju s tim problemom i spremne su na suradnju sa susjednim zemljama, ali na temelju provjerenih činjenica.

“Netočne su informacije koje dolaze iz susjedstva. Nije mi jasno zašto predsjednici Kolindi (Grabar-Kitarović) treba da funkcionira na bazi konflikta u regiji”, kazao je Mektić.

Njegova je teorija kako je vlast u Hrvatskoj najprije zaoštrila verbalne sukobe sa Srbijom, a kada Beograd na to nije odgovorio sada je težište prebačeno na BiH. Poručio je kako Hrvatska nema pravo na takvo ponašanje samo stoga jer je članica EU-a.

Pozvao predsjednicu da ‘pogleda istini u oči’

Mektić je pozvao hrvatsku predsjednicu da “pogleda istini u oči” u samoj Hrvatskoj prozvavši je zbog podizanja spomen-ploče u Jasenovcu na kojoj je istaknut ustaški pozdrav “Za dom spremni”.

“Ne mogu se dokazati kao kompetentan član EU-a pa sada nama na zapadnom Balkanu drže predavanje. Ako je to EU daleko joj kuća od moje bila”, kazao je Mektić dodajući kako je ranije bilo spornih izjava iz Hrvatske na koje nije htio reagirati, no sada je to “prevršilo svaku mjeru” kada se sve pokušava potkrijepiti dokumentom koji ne postoji.

“Apsolutno sam spreman s bilo kim iz sigurnosnih struktura Hrvatske razgovarati o ovim problemima, a tamo gdje nam mogu pomoći uvijek ćemo prihvatiti međunarodnu pomoć. Mi ne napadamo. Mi smo napadnuti i mi odgovaramo”, poručio je Mektić.

Predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora (HNS) Božo Ljubić ocijenio je pak kako izjave hrvatske predsjednice treba uzeti ozbiljno jer je ona osoba s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom i o osjetljivim stvarima ne govori napamet. Problem Bosne i Hercegovine je politička nestabilnost, koja je posljedica mnogih inkoheretnosti samog ustavnopravnog poretka BiH, a postoji i problem radikalizma, koji se ogleda u raznim sferama, ocijenio je Ljubić ističući upozorenje na opasnost koju predstavlja “uvezeni radikalizam”. Podsjetio je kako je policija ranije objavila da prati oko 60 selefijskih zajednica u BiH.