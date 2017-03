MILOŠEVIĆEV HAŠKI TUŽITELJ: ‘Zahtjev BiH za reviziju presude protiv Srbije loše je pripremljen’

Bivši tužitelj u procesu koji je pred Haaškim tribunalom vođen protiv Slobodana Miloševića po optužnici za ratne zločine, Sir Geoffrey Nice, ocijenio je kako je zahtjev koji je iz BiH upućen Međunarodnom sudu pravde (ICJ) za reviziju presude protiv Srbije iz 2007. loše pripremljen te kako je krajnje sporan status Sakiba Softića koji bi trebao biti pravni zastupnik BiH u mogućem novom postupku, prenosi u petak sarajevsko “Oslobođenje”.

List navodi kako su Nice i njegova suradnica iz procesa protiv Miloševića, a sadašnja sveučilišna profesorica u Amsterdamu Nevenka Trump, od 2012. do 2015. bili u povremenom kontaktu s predstavnicima bošnjačkih nevladinih udruga te sa sadašnjim članom Predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, jer su pozvani sudjelovati u pripremanju podnošenja zahtjeva za reviziju presude kojom je Srbija oslobođena odgovornosti za genocid počinjen u BiH.

“Naš formalni i neformalni savjet uvijek je bio isti: revizija bi bila teška, ali se barem može pokušati. Čak i ako bi bila neuspješna, dobro formulirani zahtjev za revizijom ostavio bi potpuno, dokumentirano i formalno svjedočenje o povijesti sukoba i o zločinima koji su počinjeni u BiH”, zaključili su na početku konzultacija Nice i Trump.

Softić ne može zahtijevati proces revizije

Ubrzo su se, međutim, suočili sa situacijom u kojoj niti jedan o njihovih pravnih savjeta, kako su naveli, nitko u Sarajevu nije shvatio ozbiljno, a neki od Izetbegovićevih savjetnika prema njima su imali otvoreno neprijateljski odnos. Nice upozoravao na rokove i status pravnog zastupnika

Nice i Trump ipak su još 2015. uspjeli jasno istaknuti kako proces revizije nikako ne može zahtijevati Sakib Softić, koji je bio pravni zastupnik BiH pred ICJ-em u prvom postupku protiv Srbije, jer se njegov status ne može nastaviti po automatizmu u nečemu što je potpuno nov i odvojeni proces od prvobitnoga.

“Jedina osoba koja može podnijeti zahtjev je sam Izetbegović”, mišljenje je što su ga iznijeli Nice i Trump. Izetbegović je to odlučio ignorirati te je već tada zadužio Sotića da počne pripremu podnošenja zahtjeva za reviziju, no to je potrajalo dvije godine. Nice i Trump također drže kako je takvo što nedopustivo jer je revizija morala biti pokrenuta najmanje dvije godine prije nego što je potkraj veljače ove godine istekao krajni rok da se to učini.

Softić je tajništvu ICJ-a zahtjev za reviziju predao 23. veljače, a to je učinio na temelju Izetbegovićeve procjene da za to ima ovlasti. Sud je nakon toga od članova Predsjedništva BiH zatražio pojedinačno očitovanje o Softićevu pravnom statusu.

Sva trojica su nakon toga u Den Haag poslali odvojene odgovore, pri čemu je Izetbegović inzistirao na tvrdnji kako je Softić i dalje ovlašteni zastupnik BiH temeljem odluke Predsjedništva iz 2002.

Ćović pisao ICJ-u

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Mladen Ivanić jasno je kazao i prije slanja pisma kako Softić nema takve ovlasti jer odluku o pokretanju revizije nije donijelo niti jedno tijelo državne vlasti.

Mediji u BiH u petak prenose kako je hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović u pismu ICJ-u napisao da državni vrh “nije utvrdio nikakvo zajedničko stajalište niti pojašnjenje” u vezi sa Softićevim statusom pa očitovanje o tome nije ni moguće dostaviti.

Sucima ICJ-a tako je ostavljeno da sami procijene hoće li uopće razmatrati Softićev zahtjev, o čemu ovisi i hoće li biti revizije presude protiv Srbije.