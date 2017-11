MERKEL ULAZI U POSLJEDNJU FAZU PREGOVORA O KOALICIJI: Demokršćani, liberali i zeleni teško nalaze kompromise

Njemačka kancelarka Angela Merkel u posljednju fazu razgovora o koalicijiskoj vladi između demokršćana, liberala i zelenih ulazi, unatoč još postojećim razlikama u pozicijama stranaka, ulazi s optimizmom.

„Mislim da je unatoč velikim razlikama dogovor nadomak ruke. Mislim da je uspjeh moguć“, rekla je Angela Merkel u četvrtak ujutro uoči posljednjeg kruga razgovora na kojima preko mjesec dana predstavnici stranaka demokršćanske Unije CDU/CSU, Liberalno-demokratske stranke i stranke Zeleni pronalaze temelje za početak konkretnih pregovora o sastavljanju koalicijske vlade.

Kancelarka Merkel je ustvrdila da se uvriježeno mišljenje da političke stranke sve više nalikuju jedna drugoj, nije potvrdilo tijekom pripremnih razgovora o tzv. Jamajka koaliciji (nazvane prema bojama stranaka crnoj, žutoj i zelenoj, a koje su boje zastave Jamajke).

„Svi koji sudjeluju u ovim razgovorima uvjerili su se u to da su razlike više nego očite u mnogim političkim pitanjima. Ali mislim da smo došli do točke na kojoj se moramo zapitati: što nam je važno, a čega se možemo odreći. I ako nam to uspije, a mislim da je to moguće, onda na kraju možemo izići s pozitivnim rezultatom“, rekla je Merkel.



Suprotni stavovi

Velike razlike između pregovaračkih strana još postoje u pitanjima useljavanja, prometa i klimatske politike.

Pritisak na stranke je nakon četiri tjedana velik. Predstavnik Kršćansko-socijalne unije (CSU) Joachim Herrmann rekao je za javni servis ARD kako stranke tijekom noći „moraju“ postići rezultat inače se čitav projekt dovodi u pitanje.

„Ako se nakon četiri tjedana nismo uspjeli dogovoriti o tome postoje li uopće temelji za konkretne pregovore o stvaranju koalicije onda se postavlja pitanje smisla jedne takve vlade koja bi trebala zemljom upravljati sljedeće četiri godine“, rekao je Herrmann.

U posljednju fazu pregovora demokršćani, liberali i zeleni ulaze u sjeni međusobnih optužbi za pomanjkanje kompromisa.

„Mislim da se nad Jamajkom upravo nadvio uragan“, rekao je predstavnik Liberala Wolfgang Kubicki.

Ohrabrenje Europske komisije

Povjerenik Europske komisije za proračun GUenther Oettinger rekao je u četvrtak kako očekuje da će tri nejamček stranke dogovoriti Jamajka koaliciju i upozorio da će neuspjeh naštetiti EUropi i ojačati populiste.

“Koalicije Jamajka će biti… nitko ne želi nove izbore”, rekao je Oettinger na poslovnoj konferenciji u Berlinu.

Socijaldemokrati (SPD), koji su nakon konzervativnog bloka kancelarke Merkel druga najveća stranka u Bundestagu (donji dom) odlučili su ponovno izgraditi svoje snoge u oporbi pošto su ostvarili najlošije rezultate na izborima nakon 1933. godine.