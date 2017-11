MERKEL NEOČEKIVANO NAPUSTILI SLOBODNI DEMOKRATI: ‘Bolje je ne vladati nego vladati pogrešno. Zbogom!’

Njemačka kancelarka izrazila je u ponedjeljak žaljenje što su propali koalicijski razgovori o stvaranju tzv. jamajačke koalicije, što bi Njemačkoj moglo donijeti nove izbore.

Poslovno orijentirani Slobodni demokrati (FDP) neočekivano su napustili pregovore s Merkeličinom konzervativnom koalicijom CDU/CSU i Zelenima, ustvrdivši da tri strane nisu uspjele postići kompromis o ključnim pitanjima poput imigranata i zaštite okoliša.

Čelnik liberalnog FDP-a Christian Lindner kazao je da tri stranke imaju različite vizije modernizacije Njemačke. “Bolje je ne vladati nego vladati pogešno. Zbogom!”, rekao je Lindner.

Tri stranke nevoljko su ušle u pregovore o tročlanoj koaliciji koja još nije viđena na državnoj razini u Njemačkoj, no koja je postala potrebna zbog rezultata izbora u rujnu na kojima su glasači djelomično okrenuli leđa velikim strankama ljevice i desnice i izglasali veoma fragmentiran parlament.



Merkel je rano u ponedjeljak rekla da žali zbog odluke liberala. “Mislim da smo bili na dobrom putu. Žalim, uz puno poštovanje prema FDP-u, što nismo postigli dogovor”, kazala je Merkel novinarima.

Merkel će se kasnije u ponedjeljak sastati s predsjednikom države Frank-Walterom Steinmeier i izvijestiti ga o situaciji, a potom i razgovarati s čelništvom CDU-a kako bi stranka razradila sljedeće korake.

Rekla je da će učiniti sve što je u njezinoj moći da što bolje upravlja zemljom u predstojećim “teškim tjednima”.

Neuspjeh u koalicijskim pregovorima mogao bi pokrenuti najtežu političku krizu u Njemačkoj u nekoliko desetljeća jer su socijaldemokrati (SPD) već najavili kako nakon gubitka na izborima planiraju ostati u oporbi.

Postizanje trostranog dogovora jedina je realistična šansa da Merkel osigura četvrti mandat na čelu države. No FDP koji se tek vratio u parlament nakon četiri godine izbivanja i Zeleni koji nisu vladali 12 godina ne žele kompromisima otuđiti svoje glasačko tijelo i pokvariti svoj izborni uspjeh.

Ulozi su veliki i za bavarsku Kršćansko-socijalnu uniju, saveznike Angele Merkel iz konzervativne koalicije. CSU strahuje da će neuspjeh u osiguravanju ograničenja imigracije potaknuti rast krajnje desnice na regionalnim izborima iduće godine i time možda čak i zbaciti CSU nakon 60 godina vladanja u toj pokrajini.

Neuspjeh u koalicijskim dogovorima mogao bi dovesti do novih parlamentarnih izbora, a to ne odgovara nijednoj od tri stranke jer strahuju da bi to moglo dovesti do još boljeg rezultata krajnje desne Alternative za Njemačku.