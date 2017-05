McCAIN OŠTRO O RUSIMA: ‘Putin je veća prijetnja globalnoj sigurnosti nego ISIS, a prema Rusiji treba pojačati sankcije’

Američki senator John McCain rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin veća prijetnja globalnoj sigurnosti nego ekstremistička organizacija Islamska država (IS), te je upozorio da će američki Senat uvesti sankcije protiv Moskve zbog njezine navodne umiješanosti u američke izbore.

McCain, jedan od vodeći vanjskopolitičkih glasova u Kongresu, kazao je u razgovoru za australsku televiziju ABC da misli da je Putin “prva i najvažnija prijetnja, više nego ISIS”.

Dodao je da nema dokaza da su Rusi uspjeli promijeniti izborne rezultate na predsjedničkim izborima u SAD-u, ali je naglasio da je sigurno da su pokušali utjecati na izborne rezultate u drugim zemljama, kao na primjer u Francuskoj.

“Gledam na Rusiju kao na najveći izazov koji je pred nama. Stoga trebamo pojačati sankcije i nadam se da ćemo u nastavku rada, Senat nastaviti s donošenjem protiv Rusije i uvesti druge kaznene mjere zbog ruskog ponašanja”, rekao je McCain, koji predsjeda senatskim Odborom za oružane snage.



McCain, koji je bio kritičan prema predsjedniku Donaldu Trumpu, rekao je da vjeruje kako Trumpov tim za nacionalnu sigurnost razvija strategiju koja će dovasti do “pobjede” u Afganistanu, te da Trump ima veliko povjerenje u taj tim.

“Vjerujem da većinu vremena on prihvaća njihove savjete. Mogu li reći da on to uvijek čini? Ne, to ne mogu reći. I zabrinjava li me to? Da, zabrinjava me”, rekao je McCain.