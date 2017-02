MASOVNO IZUMIRANJE: Do kraja stoljeća nestat će polovina svih životinja? Ove su najugroženije

Trenutno jednoj od pet vrsta prijeti izumiranje, a do kraja stoljeća polovica svih životinja mogla bi biti istrijebljena, tvrde stručnjaci.

Vodeći svjetski biolozi trenutačno održavaju konferenciju u Vatikanu kako bi raspravili o radikalnoj akciji potrebnoj kako bi se spasile neke od najomiljenijih životinja.

60 POSTO PRIMATA U OPASNOSTI OD IZUMIRANJA: Znanstvenici tvrde: ‘Za sve su krivi ljudi!’

Važne popularne, ali i nepopularne životinje i biljke

Tigrovima i nosorozima prijeti ekstremna opasnost od krivolovaca koji prodaju dijelove tih životinja na kineskom tržištu narodne medicine, prenosi Daily Mail.



Izvještaj pripremljen za Konferenciju o biološkom izumiranju kaže kako su od jednake, a moguće i veće vrijednosti manje popularna stvorenja i biljke koje igraju ključnu ulogu u održavanju temljine biosfere. Te manje poznate vrste apsorbiraju emisije ugljika, regeneriraju tlo i drže napasnike pod kontrolom.

“Bogate zapadne zemlje troše planetarne resurse i uništavaju ekosustave brzinom bez presedana!, rekao je biolog Paul Ehrlich s kalifornijskog Stanford sveučilišta.

“Želimo izgraditi autoceste kroz Serengeti kako bi mogli uzeti više rijetkih zemnih minerala za naše mobitele. Grabimu svu ribu iz mora, uništavamo koraljne grebene i punimo atmosferu ugljikovim dioksidom. Pokrenuli smo veliki ciklus izumiranja. Pitanje je: kako da to zaustavimo?”

Vatikan i znanstvenici zajedno za zaštitu Zemlje

Činjenica da je domaćin konferencije Vatikan važna je jer je Papa Franjo procijenio kako je ekologija vitalan problem za Katoličku crkvu.

Jedan od organizatora konferencije, ekonomist Sir Partha Dasgupta rekao je kako se radi o simboličnom činu.

“Ovo pokazuje kako je drevni sukob između znanosti i crkve prestao, barem kada je u pitanju očuvanje Zemlje.”

No nisu svi oduševljeni Enlichovim prisustvom, zbog njegovog zalaganja za potpunijom kontrolom rađanja. “Ako vam je stalo do ljudi, onda želite imati maksimalan broj koje možete održivo održavati. Ne želite da vam do kraja stoljeća na Zemlji bude gotovo 12 milijardi ljudi, jer bi civilizacija propala pa bi bilo samo par stotina preživjelih”, rekao je Ehrlich.